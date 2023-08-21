億京橋頭圍擬建1850伙或遇阻力

收11份意見書 接近全數反對

根據城規會資料顯示，有參與遞交意見書的人士，大部分為當區居民，他們主要反對將有關土地改建為高樓大廈，並指按「洪水橋及厦村發展大綱2017」中提及，需要保護天然景物，應避免新發展計劃對區內生態美學，構成負面影響。此外，若興建高樓大廈，將阻擋自然風向，空氣悶熱令雀鳥無法生存。

擔心新發展影響自然生態

環保人士Mary Mulvihill則表示，區內欠缺社區設施；另部分資料未有詳細解釋，如項目鄰近港鐵站，惟泊車位多達949個，申請人未有透露泊車位的分配情况。

資料顯示，上述申請地點地皮位於元朗橋頭圍丈量約份第127約地段第361號多個地段、毗連政府土地，包括現有4S汽車城（4S City），鄰近港鐵天水圍站，毗鄰居屋屏欣苑，地盤面積約16.57萬方呎，現時劃為「其他指定用途」註明「混合用途」用地。

新計劃單位總數擬增近四成

申請人擬申請略為放寬發展地積比率限制，以作准許的住宅及商業發展，以總發展地積比7倍發展，現計劃興建5幢47層高住宅，建築物高度160米（主水平基準上），另外設一幢7層高非住用建築物，擬作為零售設施，即項目總樓面積約為116萬方呎，預計2030年落成。

可留意是，億京早前已部署發展上述元朗地皮，並向屋宇署申請核准建築圖則，並於2022年8月獲批准興建4幢住宅大廈，建築物高度不超過160米，以及1幢零售設施建築，建築物高度54.85米，批准建1352個住宅單位，涉及總樓面約為111.36萬方呎。

換言之，如果上述發展落實放寬地積比率，單位總伙數將增加498伙或約37%，發展總樓面則增加約4.64萬方呎或約4%。