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建華4720萬購大埔工廈單位

【明報專訊】新晉工商舖投資者建華集團，再度入市購入工廈物業；資料顯示，大埔太平工業中心3座9樓全層，面積約13,486方呎，在上月底以4720.1萬元成交，折合呎價約為3500元，登記買家為以聯有限公司，註冊董事包括建華集團凌偉業，料購入作投資。

上述物業原業主2004年6月以418萬元購入，持貨19年，現帳面大賺4302.1萬元，物業升值逾10倍。

翻查資料，建華集團今年多次入市購入工廈物業，最少購入6個工廈單位，涉資金逾2.38億元。除上述物業外，在今年5月先後購入沙田安盛工廈大廈6樓A室和B室，涉3328萬元，另同月以4750萬元購入新蒲崗旺景工大廈一個單位。

上月商舖買賣註冊78宗 跌一成

今年3月則購入長沙灣華盛工業大廈，以及觀塘觀塘怡生工業中心多個單位，購入價分別7168萬及3888萬元。

另一方面，據美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，7月商舖註冊宗數錄78宗（具體反映6月份市况），按月減9宗或約10.3%；同期註冊金額涉約16.07億元，按月卻增加逾3億元或約24.2%，包括鄧成波家族以1.5億元，將旺角道93至99號華懋王子大廈地下兩個舖位售出，及地產投資者以5.28億元購入啟德沐泰街7號THE HENLEY的基座商場。

登記金額逾16億 按月升24%

美聯旺舖董事梁國文表示，雖然通脹升溫，會令息口保持高企，難免令投資者入市保持審慎，但由於市場持續增加的消費活動，料可推動本地經濟增長，料舖市將受惠。

若按銀碼劃分，價值500萬元或以下，以及逾1億元的商舖賣買註冊量錄得按月上升，前者錄得42宗註冊，按月升約23.5%；後者錄得3宗登記，按月增加3宗註冊。

若按地區劃分，7月港島錄得20宗買賣登記，按月升66.7%，是唯一錄得上升區域；九龍、新界同期分別錄39宗及19宗買賣註冊，按月減約26.4%及13.6%。

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