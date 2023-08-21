新盤搶攻吸客 十大屋苑周末成交僅5宗

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，油塘新盤搶佔大批購買力，使二手市場持續受壓。另據美聯統計，周末兩日十大屋苑同樣錄約5宗成交，較上周末跌約3宗或38%，同樣是8個屋苑零成交。

大埔中心兩房業主料損手逾兩成

事實上，二手業主不乏蝕讓離場。美聯首席聯席區域經理梁葦姮稱，大埔中心新錄兩房戶成交，為第19座低層B室，實用面積384方呎，原業主以560萬元放售，獲首置客議價57.2萬元或一成後，以502.8萬元獲承接、實呎13,094元。

上述單位原業主2020年以600萬元購入單位，期內物業貶值97.2萬元或16%，若連各項使費和佣金等計算，估計有機會實蝕逾128萬元或約21%。

另外，將軍澳區有業主劈價一成放售手持單位；中原高級分區營業董事柯勇表示，新寶城第5座高層C室，實用面積378方呎兩房間隔，原業主叫價620萬元，減價40萬元或6.5%後，以580萬元易手、實呎15,344元。

上述單位原業主2020年以620萬元購入，帳面蝕40萬元或6.5%，若連同各項使費計，有機會實蝕逾74萬元或近12%離場。