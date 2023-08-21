TOWNPLACE WEST KOWLOON 鄰近鐵路站 擁維港海景

明報記者 張智芬

攝影 劉焌陶

TOWNPLACE WEST KOWLOON位於西九龍荔盈街10號，與港鐵南昌站距離不遠，步行往南昌站只需約數分鐘路程，而南昌站是東涌線、屯馬線交匯站，交通便捷，亦方便住客轉往西九龍高鐵站或赤鱲角機場。

生活配套方面，南昌站設有大型綜合購物商場V Walk，加上附近多個屋苑的民生商場，可滿足日常購物需要。

房型涵蓋開放式至3房設計

項目提供843間房間，建築面積介乎240餘至860方呎，涵蓋開放式至3房設計，另設特色房型。可留意是，項目提供的開放式房間涉682間，佔項目房間總數約81%；建築面積介乎240餘至423方呎，起居空間料較坊間一般迷你開放式住宅單位，稍為寬敞。

新地早前開放9個分佈於9樓、10樓的房間供傳媒參觀，其中9樓21室屬3房設計，建築面積846方呎，設開放式備餐間，配有鏡面廚櫃和配套家電。可留意是，所有3房型房間均設洗衣機，毋須使用公共洗衣機。

睡房設於客廳兩側，主人房擁海景，配備雙人牀，另設雙門衣櫃，牀底亦設多個收納櫃，具充足收納空間；主人房洗手間屬乾濕分離設計，另配備浴缸和雙洗手盆。主人房連接另一睡房，設有幾乎和房間等長的書桌，而書桌亦可作為睡牀，可說是將收納櫃空間、書桌和睡牀三者合而為一。

另一睡房設高架牀，下方亦配備收納櫃，室內採光度充足，外覽九龍站環球貿易廣場（ICC）及部分海景。

鄰近南昌站大型商場V Walk

至於9樓56室開放式房間，建築面積397方呎，設開放式備餐間，設有鏡面雪櫃及收納櫃，旁邊為可延伸的工作枱面，除可作為餐飲區，亦能充當辦公桌。房間內設趟門，可分隔出睡房，變身為1房格局，讓住客自由劃分工作和休息空間；另房間設有兩張單人牀，住客亦可隨意併牀，營造更舒適休息環境。

此外，10樓20室屬1房設計，建築面積450方呎；玄關設鞋櫃，旁邊還有一雙門分層櫃，利用逾3.2米樓層高度，提供更充裕垂直收納空間。玄關左邊為浴室，設趟門連接睡房；客廳設有近乎落地玻璃窗，採光度充足，亦享部分海景，而備餐間前方有特大工作枱面，既可作辦公空間又可用作飯桌。

■有片睇

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