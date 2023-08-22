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半年7556伙私宅落成 售近六成

【明報專訊】雖然次季新盤交投速度放緩，不過，由於較早前新盤銷情活躍，加上今年上半年落成的私樓僅7556伙，較去年同期大跌37%，令今年首6個月已落成的單位中，售出比例接近57%，而6月份私樓動工量則達2579伙，創過去19個月新高。

新界3766伙落成 八成已售

綜合屋宇署資料顯示，6月份私宅落成量錄334伙，較5月僅86伙回升約2.9倍，而上半年落成量合計7556伙，比去年同期12,064伙跌約37.4%，與差估署預測今年全年19,953伙相比則佔約37.9%。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，綜合一手資訊網資料，截至今年8月20日為止，上半年落成單位中約4286個單位已售出，售出率佔約56.7%；三區中以新界區佔最多，上半年新界區共有3766伙私樓落成，售出約3011個單位，售出率約八成，無論售出量或售出率均為三區最高。

另今年6月份共4個私人住宅項目動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），涉及單位2579伙，比5月份的1779伙大增近45%，亦為自2021年12月以來的19個月新高，且連續4個月均錄逾千伙以上。

上半年7535伙動工

5年同期最多

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，今年首6個月全港共有21個私宅項目動工，涉及單位總數7535伙，較去年同期的5996伙大升25.7%，為近5年同期最多，動工量於3月份起連月追落後，表現頗為凌厲，相信全年動工量可衝破1.5萬伙水平。

此外，據屋宇署公布，6月份批出13份建築圖則，包括7項住宅及商住發展、1項商業發展等，但就以中小規模物業為主，撇除最大修訂項目外，期內批出最大項目為南豐或相關人士持有的中環威靈頓街64至70號，項目獲批建1幢23層高商廈，可建樓面約4.9萬方呎。住宅方面，則有金楓集團旗下九龍城嘉林邊道28A及B號，項目將建1幢4層高住宅，可建樓面約27,029方呎。

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