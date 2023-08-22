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理想集團沽創豪坊 呎價大劈逾五成

【明報專訊】部分物業投資者將手持的工商物業劈價出售，其中理想集團持有的九龍灣工廈活化項目創豪坊6樓，近日把手頭上最後9個單位減價沽出，呎價全部不足6000元，較去年售出大部分單位呎價1.2萬至1.3萬元大減逾五成。

市場消息指出，上述由理想集團持有的創豪坊6樓，近日連沽9個單位，面積783至988方呎，成交價約441至533萬元，呎價介乎5391至5842元，若連同早前已售之物業，理想集團所持的創豪坊27個寫字樓、8個會議室，迄今已全數售出，合共套現約1.73億元。

力寶中心兩伙海景戶1.2億放售

不過值得一提，理想集團早於2017年向恒地（0012）以約1.64億元購入該批物業，及後於2021年起開始拆售，當年呎價全部超過1萬元，當中面積828方呎的6樓19室，去年9月以1126萬元售出，呎價高見1.36萬元，即今批減價售出之單位，較去年至少劈價超過一半，而理想集團全數沽出單位後，帳面獲利僅約900萬元或5%。

另外，世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷表示，金鐘力寶中心2座36樓01至02室，面積分別約2320及1980方呎，合共即4300方呎，向維港海景，以1.2億元放售，平均呎價約27,907元。資料顯示，業主為新加坡籍人士，於2000年共2680萬元購入，現放售價較23年前購入價高9320萬元或3.5倍。

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