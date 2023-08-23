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凱柏峰III周六首輪開售138伙 親海駅II同日盡推35伙 包括32伙特色戶

【明報專訊】信置（0083）牽頭發展的將軍澳日出康城凱柏峰III，敲定周六首輪開售138伙之際，早前即日售罄626伙標準分層戶、樓花期長約27個月的長實（1113）油塘親海駅II，昨日亦隨即公布，最後35伙亦於周六同日發售，其中首度登場的28伙、實用面積僅約500方呎的兩房「雙親雙愛」複式戶，折實均呎16,599元，折實798萬元入場。

明報記者 管龍欣

周六首輪開售138伙的凱柏峰III，佔已公布開價的238伙約58%，並於周五截票，市值逾12億元；其中兩房戶涉113伙，約佔首輪銷售八成。若連同200日人才付款法再加4.5%回贈計（下稱實際折實），實際折實均呎16,308元，實際折實價576.7萬至1228.3萬元、實際折實實呎15,168元至17,653元。信置執行董事田兆源表示，項目截至昨晚8時，累收逾1550票，以首輪推售的138伙計，超額認購逾10倍，近七成買家有意購買兩房戶，若以地區劃分，七成買家來自將軍澳區。

凱柏峰III周五截票 暫收1550票

至於周六發售全盤最後35伙的親海駅II，昨起重新收票，並同於周五截票。據銷售安排資料顯示，是次雖然改為「一人一票」，但入票時可選擇繳交支票或本票，每張5萬元，令認購登記比較早前更寬鬆。該35伙實用面積258至718方呎，包括28伙「雙親雙愛」複式兩房戶、4伙連天台特色戶，以及3伙早前遭撻訂的標準分層戶。其中28伙兩房複式戶，實用面積501至523方呎，屬市區罕見同類複式戶，折實價介乎798萬至898萬元，折實實呎15,616元至17,573元，折實均呎16,599元；而買家另享「有型套餐」車位優先認購權。

親海駅II複式折實798萬入場

此外，4伙天台特色戶實用面積258至718方呎，折實價453.1萬至1292萬元，折實實呎17,560元至17,995元；而3伙未完成交易的單位，則以原價重售。長實執行董事趙國雄稱，是次以「曬冷價」推出特色戶，不經繁瑣的入標形式出售，符合市民逼切的置業需要。

另恒地（0012）啟德已屆現樓的HENLEY PARK，昨加推5號價單涉78伙，敲定周六推售18伙。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，新價單單位實用面積由250至609方呎，折實均呎27,738元，而周六推售的18伙，折實均呎26,505元，實用面積由389至609方呎，包括8伙1房戶及10伙兩房戶，折實價793.44萬至1838.16萬元，折實實呎20,397至30,456元。

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