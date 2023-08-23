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醫管局租啓匯10萬呎樓面

【明報專訊】商廈市場罕有錄得大額租務成交。資本策略（0497）昨公布，獲醫管局轄下主要部門承租九龍灣臨澤街8號啓匯兩層半、共10萬方呎樓面，成為今年九龍東最大宗的甲級辦公室大樓租賃成交。據悉，物業市值月租料近200萬元，即呎租近20元。

市值月租料近200萬 呎租近20元

資本策略地產主席兼執行董事鍾楚義表示，十分榮幸獲醫院管理局租用旗下項目，物業獲大型租戶進駐，反映無論公私營機構對項目的質素及地理位置之信心。是次租賃成交將為本港甲級商廈租賃市場打下強心針，同時預料將會吸引市場對九龍東甲廈物業的關注，並帶動項目及區內甲廈租務成交。

料成九龍中聯網重要據點

資料顯示，啓匯鄰近香港兒童醫院及正在興建的啟德新急症醫院，隨着啟德發展計劃中未來醫療及商業核心計劃陸續落成，料上述承租樓面將成為九龍中聯網的重要據點。目前列入九龍中聯網的伊利沙伯醫院，政府已落實在啟德新急症醫院落成後，把伊利沙伯醫院大部分服務搬至啟德新急症醫院，料租用啟匯將是其主要辦公地方。

前陳漢記舖4380萬放售

另有投資者放售民生商舖，美聯旺舖營業董事林偉文表示，獲委託出售大埔大明里龍騰閣地下A號舖，面積1080方呎，意向價4380萬元，呎價4.05萬元。商舖前租客為煲仔飯名店「陳漢記」，自九十年代起承租該舖，至今年3月結束營業，其後由其伙記或相關人士，於該舖原址開設「樂記粥麵煲仔飯」，月租約11.8萬元，租約期至2026年，以意向價計租金回報約3厘。業主去年8月3350萬元購入，若成功以意向價售出，一年轉手帳賺1030萬元或31%。

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