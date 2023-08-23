新地馮秀炎：集團全力撐政府搞活夜經濟

籲政府加快審批補充勞工計劃

馮氏又稱，集團旗下觀塘apm有搞夜市的豐富經驗，將投放資源為客戶提供優惠，力撐政府夜市經濟。對於外界有意見稱，餐飲及零售業面臨人手招聘困難，她建議政府加快及彈性處理「補充勞工優化計劃」的審批速度，盡快補充本地前線勞動力，尤其是零售、餐飲業的前線員工，甚至廚師，並可參考澳門經驗，利用跨境勞動人口，早出晚返，「住深圳而在香港返工，短期解決人手嚴重短缺問題」。馮亦認為，推動夜市經濟，可借鏡新加坡、中國內地夜經濟做法，放寬戶外擺放，營造熱鬧氣氛，以吸引客人光顧。

恒地新世界研推動夜經濟

恒地（0012）發言人表示，將全力支持政府各項推動經濟復蘇的政策，集團正積極籌備新計劃配合政府推動夜經濟，包括舉辦夜間活動，同時聯繫商戶提供優惠，以刺激消費，相信在政府有力的統籌下，必定能帶動本地經濟發展。新世界（0017）發言人表示，將積極支持和配合特區政府推動夜經濟，考慮延長商場部分日子的營業時間，舉辦夜間活動吸引人流，共同燃亮香港夜經濟。