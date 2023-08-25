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嘉湖本月均呎失守9000元 6年半新低 一城兩房441萬沽 3年額印鬆綁蝕近三成

【明報專訊】二手樓價連月回落，上半年錄得的升幅逐漸蒸發，尤其抗跌力一向較低的新界上車屋苑，其中天水圍嘉湖山莊有3房戶實呎險守8000元大關，見今年新低外，屋苑本月平均實呎暫跌穿9000元水平，不但回吐今年首3至4個月升幅，更大有機會為2017年4月後，首個平均實呎低於9000元大關的月份。此外，另一新界大型上車屋苑沙田第一城，亦有兩房戶於額印鬆綁後以441萬元沽出，3年實蝕近三成。

明報記者 歐陽慧恩

中原資深區域營業經理文家輝表示，嘉湖山莊本月暫錄12宗二手成交，其中6宗呎價低於9000元，最新成交為景湖居4座中層A室，實用面積635方呎，3房1套間隔，望園景，7月份以610萬元放盤，最終以510萬沽出，實呎8031元，險守8000元大關，為屋苑今年新低。原業主2011年274萬元買入，持貨約12年，帳面獲利236萬元或86%。文氏稱，屋苑部分業主擴大議價空間，加上成交以低層3房大單位為主，推低平均呎價，如日前成交的美湖居2座低層A室，實用面積629方呎，3房1套間隔，以510萬元沽，實呎8108元。

嘉湖本月12宗成交 低層3房為主

沙田第一城錄近月屋苑罕有額印鬆綁沽貨蝕讓個案。利嘉閣高級分區董事馮澤源表示，沙田第一城41座高層E室，實用面積284方呎，兩房間隔，附簇新雅裝，以441萬元沽出，實呎15,528元，屬市價水平。原業主2020年570萬元購入，3年額印鬆綁後沽出，帳面蝕129萬元或約23%，連使費料實蝕155萬元或27%，並屬屋苑連續第二日錄得的蝕讓成交。

灣景中心兩房603萬沽 低3年前同類兩成

另外，中原副分區營業經理周世康表示，樓齡約44年的灣仔灣景中心大廈，位於C座極高層8室，實用面積357方呎，兩房間隔，以603萬元易手，實呎16,891元。原業主2017年660萬元購入，持貨約6年，帳面蝕57萬元或約8.6%，連使費料蝕料90萬元或14%。翻查資料，屋苑對上同類成交為2021年8月錄得的C座高層8室，面積、景觀均與是次成交單位相同，當時成交價788萬元，意味同類樓價兩年間下挫23%。

中原高級資深分區營業經理許偉業稱，葵芳新葵芳花園A座極低層04室，實用面積400方呎，兩房間隔，本月中560萬元放售，經議價後最終減至495萬元易手，累減65萬元或12%，實呎12,375元，成交價為屋苑近半年新低，而買家購入單位，以便送予女兒作生日禮物。原業主2009年189萬元購入，帳面獲利306萬元或1.6倍。

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