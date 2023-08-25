機組人員月租1.28萬 帝御‧星濤1房特色戶

中原地產分區營業經理譚國威表示，上述帝御‧星濤2座高層地下單位，實用面積302方呎，1房間隔，外連218方呎花園，以1.28萬元租出，實用呎租42.4元。租客為一對夫婦，均是機組人員，由於物業樓齡簇新，加上前往機場交通亦算方便，睇樓後即日拍板承租。業主2020年12月以554.09萬元一手購入，租金回報約2.8厘。

內地生1.8萬

租星凱‧堤岸1房戶

多個新晉屋苑連錄租務成交，火炭星凱．堤岸本月至今暫錄約53宗租務成交，實用呎租約47元。中原高級資深分區營業經理吳啟業稱，屋苑1座高層F室，實用面積331方呎，1房間隔，以1.8萬元租出，實呎租54元，租客為來港升讀中大的內地生。業主2021年以799萬元一手購入，租金回報約2.7厘。

128 WATERLOO兩房半

36888元租出

此外，美聯物業首席高級營業經理任征表示，九龍窩打老道128 WATERLOO低層G室，實用面積535方呎，兩房連儲物房間隔（俗稱兩房半），以「意頭價」36,888元租出，實用呎租69元。業主2020年斥1601.6萬元一手購入，租金回報約2.8厘。

另一方面，中原地產高級分區營業經理李崑鳴表示，西半山巴丙頓山中層C室，實用面積615方呎，兩房雙套間隔，最新以3.4萬元租予專才人士，實用呎租55元。業主2019年以2090萬元一手買入單位，租金回報約2厘。