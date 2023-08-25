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磁帶大王蝕沽中環中心15個車位

【明報專訊】接連放售物業的資深投資者「磁帶大王」陳秉志，昨日突放售中環中心35個車位，售價由438萬至550萬元，並即日蝕沽15個車位，套現逾7000萬元。據悉，陳秉志持有中環中心35個車位，位於B1至B3層，售價最低車位位於B3層一律438萬元，B2層車位售價由468萬至488萬元，另B1層一律550萬元，該批車位總值約1.7億至1.8億元。值得留意，陳氏2017年購入中環中心共7層樓面，按比例配售35個車位，當時購入價介乎500萬至600萬元，現放售較6年前平均購入價最少低逾一成。

部分同層車位較年初低約百萬

市場消息稱，目前中環中心車位不設限制，非該廈業主或租戶均可租用，月租約7200元。翻查資料，今年2月曾錄車位成交，位於B3層，成交價538萬元，現時陳氏同層車位的放售價為438萬元，即較對上成交價低約100萬元或19%。

除陳秉志外，科達地產湯君明亦放售物業。中原（工商舖）寫字樓部高級分區營業董事周浩然表示，屯門鳴琴路99號寶田商場，另連同62個露天泊車位一併以現狀形式放售，總樓面約89,437方呎，業主叫價8.8億元，呎價9839元。商場每月租金收入約260萬元，因仍有商舖尚在洽租，預計悉數舖位租出，每月租金收入可達300萬元。若以意向價成交，買家可享回報約4厘。

科達湯君明8.8億放售屯門寶田商場

翻查資料，湯君明2016年4月以4.37億元向領展（0823）購入寶田商場，去年底起低調放售，當時叫價9億元，現時放售價較去年底減少2000萬元或約2%，若成功以意向價出售，持貨約7年，帳面獲利約4.43億元或約1倍。另萊斯物業高級客戶董事古海梅表示，觀塘鴻圖道1號高層相連單位，面積2164方呎，約1920萬元連租約易手，呎價約8872元。原業主2018年1735萬元購入，持貨約5年，帳面獲利185萬元或約11%。

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