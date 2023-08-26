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區內客4800萬購萬景峰複式 屋苑兩年來最大宗

【明報專訊】樓價回軟，有準買家伺機吸納特色戶，荃灣指標屋苑萬景峰錄得罕見複式戶成交。美聯高級營業經理石家誠表示，該單位位於3座頂層複式連天台戶，實用2257方呎，附設311及836方呎平台與天台，屬5房間隔，望大帽山及市景，獲區內家庭客以4800萬元承接，實呎21,267元，為兩年來屋苑最大宗二手成交。

16年帳賺2700萬或逾倍

上述單位原業主2007年2086.8萬元一手購入，早前以6000萬元放售，即減價達1200萬元或20%，因早年購入，轉手仍帳面大賺2713.2萬元，物業16年間升值約1.3倍。資料顯示，萬景峰對上一宗複式戶成交2021年錄得，單位為2座頂層連天台，實用2690方呎，連1146方呎天台，成交價6380萬元，實呎23,717元。

LP6一房特色戶505萬沽 4年實蝕三成

私宅供應較多的將軍澳日出康城，則再錄二手蝕讓成交。中原分行經理黃仕斌表示，LP6 5座頂層連天台戶，實用306方呎，1房全海景戶，連同135方呎天台，以505萬元易手，實呎16,503元。原業主2019年10月679.1萬元一手購入，實呎22,931元，單位一度是日出康城最高呎價的1房戶，持貨近4年，帳面蝕174.1萬元或27%​，連使費後實蝕逾205萬元或30%。

另美聯統計，今明兩日15個指標屋苑預約睇樓量，暫錄約309組，按周增7組或2.3%。美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明稱8月新盤市場已累積售出逾千伙單位，隨着資金釋放，加上新盤向隅客湧現，周末二手屋苑預約睇樓量亦輕微上升。

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