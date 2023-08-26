CCL連跌兩周 未反映油柑頭地流標影響

【明報專訊】本港樓價再受「息魔」困擾，近周跌勢持續。中原公布，具體反映7月31日至8月6日、即美國及本地主要銀行加息後首周市况的中原城市領先指數CCL連跌兩周，最新報162.73點，按周跌幅由前周挫1.53%收窄至跌0.09%，兩周累跌1.63%，指數屬27周即約半年新低，重返2月中下旬水平。