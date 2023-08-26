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CCL連跌兩周 未反映油柑頭地流標影響

【明報專訊】本港樓價再受「息魔」困擾，近周跌勢持續。中原公布，具體反映7月31日至8月6日、即美國及本地主要銀行加息後首周市况的中原城市領先指數CCL連跌兩周，最新報162.73點，按周跌幅由前周挫1.53%收窄至跌0.09%，兩周累跌1.63%，指數屬27周即約半年新低，重返2月中下旬水平。

按周跌幅收窄至0.09%

中原研究部高級聯席董事楊明儀指，近6周計CCL於162至165點反覆爭持，而荃灣油柑頭港人首置盤用地流標，對二手樓價影響，將於9月中公布的CCL反映，而今年整體樓價升幅已收窄，CCL今年至今僅升3.8%。

同時，反映大型屋苑樓價的CCL Mass報162.89點，按周跌0.06%；CCL（中小型單位）報161.62點，按周跌0.07%；CCL（大型單位）報168.32點，按周跌0.2%。上述CCL Mass、CCL（中小型單位）、CCL（大型單位）均齊跌兩周；其中CCL Mass、CCL（中小型單位）同屬27周新低，即重返2月水平。

分區方面，港島、九龍齊跌三周（分別累跌3.19%及3.69%），其中港島CCL Mass報165.05點，按周跌0.55%；九龍CCL Mass報154.30點，按周跌0.07%，屬29周新低、重返今年1月水平。新界方面，新界東CCL Mass報176.42點，按周升0.57%；新界西CCL Mass報153.31點，按周升0.01%，連升三周共2.22%。

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