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配合夜經濟 新地apm書展延至晚上11時

【明報專訊】政府部署推動夜經濟，新地（0016）旗下觀塘大型商場apm隨即作出配合，現正在商場中庭舉行的主題書展，由昨日起一連7日，延長營業時間至晚上11時，方便一眾上班族、家庭客及文青們隨時選購心水讀物。晚上9時後，商場加碼推「夜書市優惠」，以1元開心價發售正能量書籍加送1小時免費泊車等，同時亦在本周末晚上舉行連串表演，包括歌手獻唱、雜耍表演等。

由昨日起一連7日舉行

另外，由人氣偶像MIRROR成員江𤒹生（AK）所主演的電影《七月返歸》，將於9月4日在apm舉行首映禮，屆時電影主角如AK、譚玉瑛、太保等，將與粉絲們見面，分享創作點滴，屆時商場更憑消費送電影換票證。

apm亦與銅鑼灣wwwtc mall、大埔超級城及元朗廣場推《夜行消費獎賞》，由即日至9月30日，The Point會員在wwwtc mall GF至L13商戶，即日單一電子消費滿2000元或以上，即可享指定商戶的現金禮券乙張。另由9月15日至10月8日，會員在8時後以電子貨幣單一消費滿300元，可獲兩倍積分獎賞。

另外，據利嘉閣（工商舖）地產統計， 本月至23日商舖買賣登記暫錄約78宗﹙數字主要反映2至4周前實際市况﹚，已超越7月全月的74宗逾5%。

利嘉閣（工商舖）地產高級營業董事鄭得明分析指出，暑假為旅遊及消費旺季，隨着旅客人數及消費市道回升，料店舖買賣登記連月回落後亦有力反彈，預計本月全月商舖最終可錄逾百宗，按月料大增逾四成，屆時將是自今年5月以來，再度重上100宗的水平，亦有機會創自去年7月以來的14個月新高。

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