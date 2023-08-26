永倫長沙灣商廈重建 申寬高限至100米

據城規會文件顯示，上述地盤位於長沙灣青山道412至420號，現為永倫大廈（前稱金城商業中心），地盤面積5580方呎，現坐落於其他指定用途註明「酒店」 地帶，申請人提出改劃為商業（5）地帶，以地積比12倍重建為一幢22層高的商廈，另設3層地庫，建築物高度為100米，最低3層擬議作零售和餐飲用途，其他樓層作辦公室用途。物業3樓將設公用平台花園，以加強自然通風及營造綠化空間，總樓約6.7萬方呎。

今年4800萬購美銀單位 呎價3.2萬

上述申請由永倫策略有限公司提出，公司董事包括已故「收租王」永倫集團倫志炎兒子倫耀基等。

申請人指出，申請地點建築物高度限制為84米，改劃要求擬議訂定建築物高度限制則為100米，較現時增加16米或19%，以符合辦公室標準和增加創新及可持續建築設計的靈活性。

翻查資料，永倫集團於疫情期間仍然不斷出手，分別併購位於灣仔及佐敦舊樓，並向土審處遞交強拍申請，擬作商廈發展；另外，今年3月則斥資4800萬元，購入金鐘美國銀行中心一個高層單位，面積約1517方呎，呎價31,641元。