凱柏峰III首輪沽74伙 套現6億 親海駅II推售最後35伙 28伙複式戶沽清

明報記者 甘潔瑩

由信置、嘉華（0173）及招商局置地（0978）等合作、樓花期長約18個月的凱柏峰III，項目在開售前收到逾2300票，超額約16倍。項目昨日推售138伙，佔已公布開價的238伙約58%，若連同200日人才付款法再加4.5%回贈計，實際折實均呎16,308元，實際折實入場費由576.7萬起。

不少準買家昨日一早前往銷售處尖沙嘴帝國中心報到，高峰時，排隊人龍由售樓處排至帝國中心外，場面熱鬧。項目開售首一小時，已沽逾60伙，全日則售出74伙，套現逾5.9億元。

親海駅I今推售9伙連天台特色戶

信置執行董事田兆源表示，買家大部分為年輕家庭客及專才，亦有外籍人士，部分買家鍾情項目位於鐵路站及商場上蓋等。美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，該行有大手買家擬斥資1200萬元連購兩伙。

另一方面，本月開紅盤的油塘東源街親海駅，發展商長實昨日壓軸推售項目2期最後35伙，當中首度推出項目中的28個複式戶，餘下7伙分別為4伙連天台特色戶，以及3伙早前遭撻訂的分層戶。

項目昨日吸引逾百組準買家出席揀樓，其中複式戶在1個小時全數獲認購登記。另親海駅I將在今天以先到先得形式，推售最後9伙海景分層連天台特色戶。

瓏璽頂層天池屋逾1.2億售出

新盤貨尾亦錄成交，其中新地（0016）旗下奧運站瓏璽，昨日以招標形式售出頂層天池屋，據項目成交紀錄冊顯示，該單位為6A座41及42樓複式A室，實用面積2,584方呎，附設705方呎平台及泳池，成交價1.239億元，實呎47,949元，呎價創項目新高紀錄。據悉，項目已悉數售罄。

會德豐旗下藍田KOKO MARE，昨日亦錄兩宗成交，其中9座20樓K室，實用面積416方呎，2房戶，成交價828.3萬元，實呎19,911元，買家購入自用。

[香港地產]