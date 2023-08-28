金朝陽相關人士近2000萬入市汀角路工廈

上月2659萬入市新蒲崗工廈

翻查資料，金朝陽近月再度活躍於工廈市場，除推售旗下新式工廈葵涌iCITY外，近期亦積極入市，除上述成交外，上月以2658.69萬元購入新蒲崗太子工業大廈中層B室，面積約6183方呎，呎價4300元。連同大埔汀角路物業，兩工廈物業共涉資4618.69萬元。

土瓜灣浙江街500呎舖2480萬放售

另外，美聯旺舖高級營業董事唐德財表示，土瓜灣浙江街29至33號宏豐大廈地下（浙江街31E號）舖，物業建築面積約500方呎，業主叫價2480萬元放售，每方呎叫價約4.96萬元。唐又稱，物業間隔門面四正，附設來去水位及洗手間，用途廣泛。

上述物業現租客為台灣連鎖咖啡烘焙店，每月租金約5.1萬元，包管理費、地租及差餉，租期至2027年，續租期約兩年，續租租金最高可達約5.61萬元。以叫價計，租金回報約2.5厘。