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本月一手成交逼1200宗 5個月新高

【明報專訊】雖然近月樓市淡靜，但在長實（1113）油塘親海駅系列以低價搶攻下，帶挈本月新盤市場暫錄約1180宗一手成交，創近5個月來單月新高，其中親海駅I及II過去兩日盡推餘下44伙，並沽出40伙，惟發展商指，對項目未能全數沽清感失望，料加息因素在第四季仍會影響樓市。

親海駅I及II周末兩日共推最後44伙，包括親海駅I昨日發售的9伙，售出其中8伙，而親海駅II上周六則推出35伙，即日售出32伙，兩日共沽40伙，佔可售單位約九成，套現約3.2億元。長實營業部首席經理郭子威表示，對於周末兩日推出的最後一批單位未能全數沽清感失望。他認為，市場上大部分的購買力或已被耗盡，加上近期多個負面消息充斥市場，包括多幅政府土地接連流標、美聯儲局表示未來仍有加息空間​、本港疫情過後經濟復蘇未如預期，以及恒指接近年內新低等。

周末兩日一手沽133伙 按周跌45%

郭又表示，相信美國利率年內仍有上調空間，並可能有一至兩次加幅才會見頂，估計最快明年下半年才會進入減息周期，料息口因素仍會困擾本港樓市，踏入第四季樓價會較為波動，預料波幅約10%。

另綜合市場消息，過去兩日市場共錄約133宗新盤成交，較上周同期跌45%，除親海駅及信置（0083）牽頭的將軍澳日出康城凱珀峰III兩日售出75伙外，多個現樓貨尾盤錄得成交，其中恒地（0012）西灣河THE HOLBORN過去兩日共沽6伙。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，該批單位實用255至268方呎，全為1房單位，套現近3865萬元。

此外，會德豐、信置、嘉華（0173）等合作發展的西南九龍維港滙陸續入伙，信置執行董事田兆源表示，項目在過去一個月內已錄得約120宗租務成交，平均成交呎租近60元，而整個維港滙系列，今年至今已售出213伙，套現逾48億元，項目由開售至今則累售1028伙，套現逾167億元。

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