十大屋苑周末3成交 連續4個月單位數

新都城九七貨600萬沽 26年升五成

中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城周末錄得一宗成交，單位為啟天閣低層C室，實用面積797方呎，3房1套間隔，向南望泳池及內園景，以1349萬元售出，實呎16,926元。買家為外區用家，原業主2011年5月1005萬元買入，帳面賺344萬元或34%。此外，中原地產高級分區營業董事柯勇表示，周末亦錄一宗成交的將軍澳新都城，單位為1座中高層D室，實用面積420方呎，兩房間隔，以600萬元沽出，實呎14,286元。原業主1997年396萬元買入，帳面賺204萬元或52%。

專才2.2萬租海濱南岸兩房戶

另外，租務市場持續活躍，紅磡海濱南岸亦見專才租樓蹤影。美聯分行高級分區營業經理易秉中表示，受專才計劃及租務旺季帶動，大量租盤已被消化，其中海濱南岸7座中低層A室，實用面積432方呎，兩房間隔，獲專才以2.2萬元承租，實用呎租約51元，為近期屋苑新高。業主2008年1月約424.8萬元一手購入，租金回報約6.2厘。

近月入伙的沙田九肚名日．九肚山，最新錄一宗租賃成交，中原地產資深區域營業經理賴思沛表示，單位為1座低層D室，實用面積755方呎，3房1套間隔，以2.38萬元租出，實用面積呎租31.5元，租客為本地家庭客。業主2021年1246萬元一手購入，租金回報約2.3厘。