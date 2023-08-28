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明雋樓花期短 鄰近土瓜灣站

【明報專訊】長實（1113）以低價推出油塘全新樓盤親海駅，令市區新盤戰近日再次升溫；由佳明（1271）發展的單幢新盤明雋位於土瓜灣炮仗街，主打開放式及1房細單位，最大賣點是與港鐵土瓜灣站相隔數分鐘步程，往來啟德、尖東、金鐘等核心區域，只相隔數站，輕鬆掌握生活節奏。此外，項目樓花期只約一至兩個月，屬短期樓花，料對用家具吸引力。

明報記者 周悅蜓

攝影 劉焌陶

屬單幢物業的明雋引入精品式酒店概念，展現低調簡約氛圍，料對年輕一代買家、上車人士具吸引力。物業所處的土瓜灣區，生活配套成熟，明雋附近不乏餐廳、民生小店等，步行數分鐘可到達土瓜灣港鐵站一帶，臨近就是土瓜灣街市，社區民生配置完善，另項目亦位於九龍較優質校網內。

區內生活配套成熟

明雋總共提供76伙，戶型包括開放式、1房間隔，其中包括8個連平台或天台特色戶；單位實用面積介乎207至260方呎，均採用開放式廚房設計。換言之，項目主打細單位，兩人以上家庭客需多加注意，而項目自今年6月開售至今，暫時累積沽約20伙。

今次介紹的示範單位，以8樓C室為藍本，屬1房間隔，實用面積260方呎，樓層高度3.15米。上述連裝修示範單位，以時尚現代都會風為設計藍本，單位以大地色系為主調，配以圓形線條家具，注入金黃色家品作點綴，呈現低調輕奢、時尚活力氣息。

主打開放式和1房

各標準示範單位，門口位置均設有鞋櫃，方便住戶收納；單位整體間隔算方正，客廳雖然面積不大，但仍具足夠空間擺放飯桌和梳化；睡房擺放雙人牀後，活動空間亦不感狹窄。設計師將連裝修示範單位的睡房、浴室門口打通，拆走分隔睡房和客廳的牆身，增加空間感。客廳對出設22方呎露台，加上睡房牀邊的玻璃窗，可將窗外風光、自然光線引入室內，令單位採光度充足，營造舒適起居環境。

開放式廚房採用容易配襯的杏灰色色調，牆上配置儲物櫃，可以收納廚具和餐具，電器配套齊全，包括Rosieres抽油煙機、二合一洗衣乾衣機、電磁爐等；當中雪櫃、洗衣機等均收藏在儲物櫃門後，方便住戶使用。雖然浴室不設通風窗，惟配置有Panasonic浴室寳，並有特大雙面鏡櫃，設有防霧功能，住戶毋須擔心過於潮濕。

高層料享開揚東九龍景

至於物業較高層單位，料有機會觀望到啓德郵輪碼頭一帶的東九龍風景，惟值得留意的是，樓盤不設車位，未必方便有車人士。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：

mpfinance.com

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