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嵐岸均呎跌穿1.33萬 1年半低位

【明報專訊】近期股市表現不穩，加上新盤低價搶客，令買家普遍對地產後市抱觀望態度，二手市場更不時錄得銀主盤成交；其中馬鞍山大型屋苑嵐岸，8月首23日僅錄得兩宗二手成交，其中不乏低市價銀主盤成交，令屋苑平均呎價跌穿1.33萬元水平，見屋苑1年半來新低。

明報記者 歐陽慧恩

兩房銀主盤減價9%後 670萬易手

世紀21奇豐助理區域營業董事黎健峯表示，嵐岸第5座低層D室，實用面積523方呎兩房戶，銀主最初以738萬元放盤，經議價後累減至670萬元，共減價68萬元或9%，由放盤至成交約10日，實呎12811元；原業主2012年432萬元購入，物業期內帳面升值238萬元或55%。

黎續稱，雖然部分新盤向隅客回歸二手市場，對二手成交具帶動作用，惟過往馬鞍山區平均每月可錄約100宗二手成交，近月跌至僅約40宗，料短期內難回復至正常水平。

其他地區亦不乏低價或蝕讓成交。利嘉閣首席聯席董事葉鎮江稱，大埔白石角天賦海灣3期海鑽第3座高層A室，實用面積2184方呎，4房雙套間隔，望吐露港海景，以4000萬元易手，實呎18315元；原業主2013年4895.8萬元一手買入，帳面蝕895.8萬元或逾18%，若連使費計料實蝕逾1143萬元或23%，料為屋苑今年最大宗二手蝕讓個案。

海鑽業主損手兩成 料屋苑今年二手最傷

另資料顯示，西貢清水灣傲瀧第15座連天台單位，實用面積1837方呎，4房雙套間隔，設74方呎大露台及1646方呎天台，為銀主盤，原定本月30日拍賣，開價2700萬元，但在拍賣前獲買家承接；市場消息稱，單位成交價約3150萬元，實呎17148元；原業主2018年以4287.9萬元一手購入，現成交價比當年購入價低逾1137萬元或27%。

資料顯示，東涌海珀名邸單號洋房，實用面積2355方呎，3房雙套間隔，地下設車庫，較早時以2450萬元易手，實呎10403元，買家登記英文姓名屬普通話拼音，料為新香港人；原業主2018年以2750萬元購入，持貨5年，帳面蝕約300萬元或11%，連使費則料實蝕470萬元或17%。

傲瀧銀主盤3150萬沽 5年貶值近三成

中原資深分區營業經理溫志樑稱，沙田翠湖花園A座中層04室成交，實用面積1112方呎，3房1套間隔，以1360萬元沽出、實呎12230元；原業主早於1996年以670萬元購入，帳面賺690萬元或逾1倍。

翻查資料，屋苑同類A座中層3室，今年3月曾以1580萬元易手，意味現成交價比當時價位，回落約220萬元或14%。

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