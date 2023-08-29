moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

凱龍瑞12.5億蝕放灣仔商廈

【明報專訊】通關半年後，商廈市道未見回升，部分基金減價蝕讓放售，其中凱龍瑞集團旗下灣仔謝斐道303號全幢連同毗鄰商廈車位，意向價由去年18.5億元大減6億元至12.5億元，若以現時意向價售出，凱龍瑞帳面有機會蝕約2億元或14%。

低6年前購入價2億或14%

高力表示，上述謝斐道303號KONNECT全幢，以及告士打道160號海外信託銀行大廈41個車位，以招意向書形式放售，截止日期為9月27日。資料顯示，物業去年4月以意向價18.5億元放售，即現時叫價較1年多前減價6億元或32%。

凱龍瑞集團2017年底向資深投資者鄧成波家族以約13.5億元「買殼」購入謝斐道303號，並以約1億元買入海外信託銀行大廈車位，即共約14.5億元。未計及翻新等使費，凱龍瑞最新放售價較購入價低約2億元或14%。KONNECT樓高25層， 總面積約86,212方呎，業主2018年斥約2億元翻新。高力指，物業現時平均呎租約40元，大部分租約均於疫情期間簽訂，未來尚有兩成至四成上調空間。

凱施尖東舖淪銀主貨 5465萬放售

此外，原由凱施餅店或相關人士持有的尖東東海商業中心地下G01至2號舖，現由銀主放售。美聯旺舖高級營業董事吳錤溱表示，舖位面積約1814方呎，意向價約5465萬元，呎價約3萬元。該舖現時意向價，較今年5月曾由銀主開價6950萬元低1485萬元或21%。凱施餅店等2011年5900萬元購入該舖，意向價較12年前購入價低435萬元或7%。店舖由凱施餅店承租至2025年2月底，月租18萬元，料租金回報達4厘。

另恒地（0012）及太古地產（1972）合作的鰂魚涌英皇道983至987A及濱海街16至94號，早前獲批強拍，底價63.1億元，創本港物業強拍史上底價新高。仲量聯行指，物業下月19日強拍。物業佔地約43,881方呎，去年批則准建兩幢28層高的商住物業，總樓面約44.06萬方呎。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款