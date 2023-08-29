凱和山最快下周上樓書 兩房佔四成

新地天榮站項目今公布最新部署

路勁地產銷售及市場推廣副總監陳健聰表示，凱和山提供693伙，包括4座住宅大樓，每座樓高16至17層，戶型包括開放式至4房大單位，以及特色戶，另設14間洋房。項目主打兩房戶型、佔四成涉200餘伙，單位樓層高度約3.15米至3.5米。項目定價將參考同區新盤及二手市况，而項目關鍵日期明年6月30日，樓花期長約11個月。

至於今年3月首次推售的元朗雨後，將於短期內收樓。

星星地產主席及首席執行官陳文輝透露，項目全數28個住戶車位將於稍後發售，價錢以同區樓盤作參考；另外5個商舖總面積逾6000方呎，目前已確認由便利店承租一個面積約800方呎舖位，另有數個食肆洽租中，整體商舖目標呎租約50至100元。星星地產銷售及推廣董事總經理廖漢威補充，現計劃為項目推出3個全新付款計劃，包括考慮特長成交期或先住後付等。雨後自3月起累售169伙，佔樓盤單位總數335伙逾五成，套現約10.3億元，均呎15,020元，餘貨以高層戶較多，料價錢較高，估計餘貨市值約12億至13億元。

另上周六（26日）首輪銷售推出138伙、由信置、嘉華（0173）及招商局置地（0978）等合作、樓花期長18個月的將軍澳日出康城凱柏峰III，據成交紀錄用冊顯示，至昨日沽出75伙，其中66宗成交的買家採用建築期人才付款法（最高13%直減折扣，另設4.5%回贈），佔比最高為88%；另9宗成交的買家採用200日人才付款法（最高14%直減折扣，另4.5%回贈），佔比為12%。