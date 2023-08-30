「舖王」家族8000萬沽麗景園單位

據了解，鄧成波2016年斥資7038萬元連雙車位購入，後成遺產盤，去年底轉由其子鄧耀昇、鄧耀文持有。以當年購入價計，帳面升值962萬元或約14%。

市場消息稱，九龍站漾日居第2座高層F室，實用794方呎，3房間隔，以1580萬元易手，實呎1.98萬元。

原業主2018年以1995萬元購入，帳面蝕415萬元或約21%，連使費料實蝕約525萬元或26%。

減價兩成後售出 7年升值14%

美聯高級區域營業董事彭文浩表示，油麻地御金．國峯第1座中層A室，實用1132方呎，4房間隔，望昂船洲海景，以1950萬元易手，實呎1.72萬元，原業主具內地背景；2012年以2378萬元一手購入，連使費料實蝕約550萬元或23%。

另資料顯示，已故富豪「的士招」招友全早於1988年購入的薄扶林碧瑤灣20座中層C室，實用1363方呎，3房戶，新近以2225萬元易手，實呎1.63萬元；招氏當年購入價為190萬元，其後成遺產盤，現成交價比當年升值2035萬元或10倍。