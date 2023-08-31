moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

機組人員2.2萬租盈翠兩房 同類新高 啟德連續8個月每月破200宗租賃個案

【明報專訊】今年暑期租賃持續暢旺，受疫後通關及政府「輸入外地專才」計劃刺激，本港住宅租賃需求急升，多區經過連月旺市後，至近日租盤已被陸續消化，租金更因而被推高。其中，東涌區因乏放租盤，有機組人員轉到青衣物色租盤，更以2.2萬元承租區內指標屋苑之一的盈翠半島兩房單位，創屋苑同類月租新高。此外，近年多個新盤入伙的啟德新區，本月租賃成交再破200宗大關，令區內今年連續8個月每月錄破200宗租賃成交，進一步刷新紀錄。

美聯助理聯席董事袁佩雲表示，盈翠半島7座高層B室，實用面積520方呎，兩房間隔，業主早前以2.2萬元放租，獲機組人員或相關人士「零議價」承租，實用呎租逾42元，料創屋苑同類單位月租新高。業主去年10月才以750萬元購入單位，租賃回報約3.5厘。袁氏指，屋苑兩房戶過去最高租金約2.1萬元，由於近月租盤短缺，租客在缺少選擇下需以破頂價承租上址。

內地生1.23萬租慧賢軒203呎納米樓

中原分區營業經理馮子進指，灣仔本月暫錄逾135宗租賃成交，逼近上月全月約157宗的紀錄，其中慧賢軒高層C室，實用203方呎，開放式間隔，原以1.25萬元放租，不足一周即獲內地來港升學的研究生以1.23萬元承租，並預繳一年租金約14.7萬元，實用呎租61元，創屋苑3年來呎租新高。業主2011年288萬元買入，租金回報約5厘。

另外，中原分行經理施蒂文表示，啟德新區連續8個月每月錄逾200宗租賃，本月暫錄205宗，其中入伙盤MONACO ONE佔90宗，平均實用呎租49元，屋苑2B座低層F室，實用329方呎，1房間隔，享內園景，以16,800元租出，實用呎租51元。業主2021年12月約830萬元一手購入，租金回報2.4厘。

荃灣連續兩月每月破200宗租賃

荃灣本月亦累錄約225宗租賃成交，並連續第二個月超過200宗租賃成交的地區，美聯高級分區營業經理梁仲維表示，區內屋苑柏傲灣2A座高層C室，實用421方呎，1房間隔，附企理裝修，以約2萬元租出、實用呎租約47.5元；業主2017年初809.7萬元一手購入，租金回報約3厘。

中原副區域營業經理王勤學表示，元朗Grand YOHO本月錄逾20宗租賃，屬交投最活躍的元朗市中心屋苑，平均呎租約33元，其中1座低層E室，實用面積523方呎，兩房間隔，以1.73萬元租出，實用呎租33元，租客為本地家庭。業主2019年約810萬元買入，租金回報約2.6厘。

明報記者

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款