moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

美孚3房942萬沽 4年實蝕兩成

【明報專訊】二手買賣未受租賃活躍帶動，近月大型屋苑低價及蝕讓個案有增加趨勢。中原分區營業經理馮健平表示，荔枝角老牌屋苑美孚新邨本月至今暫錄10宗二手成交，較上月全月15宗少33%。最新為3期百老匯街86號低層C室，實用848方呎，3房1套房間隔，擁大露台，望街景，以942萬元成交，實呎11,108元。原業主2019年1125萬元購入，持貨約4年多，帳面蝕183萬元或16%，連使費料實蝕245萬元或22%。

此外，中原首席分區營業經理盧鏡豪指，鴨脷洲海怡半島本月暫錄12宗成交，追平7月成交量，其中18座低層B室，實用581方呎，3房1套間隔，望街景，以785萬元易手，實呎13,511元。原業主2020年840萬元購入，帳蝕55萬元或7%，連使費料實蝕約100萬元或12%。

太古城海景3房1700萬沽 40年升20倍

另外，中原高級區域營業經理王秀芬表示，鰂魚涌太古城青松閣中層H室，實用1114方呎，3房1套連工人房間隔，享海景，今年3月以2200萬元放盤，因裝修較殘舊，加上市况回落，以1700萬元易手，累減500萬元或23%，實呎15,260元，較銀行估價約2000萬元低17%。原業主1983年81萬元購入，帳面勁賺1619萬元或約20倍。

資料顯示，同座另一中層H室，今年3月樓價反彈期間以2180萬元易手，時隔近半年，撇除樓層及裝修等因素，今次成交價與同類單位成交價回落約480萬元或22%。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款