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薄扶林VICTORIA COAST下月招標推售

【明報專訊】即將踏入9月，除焦點新盤新地（0016）天水圍天榮站YOHO WEST籌備開售外，大額豪宅亦積極推市；華懋旗下薄扶林域多利花園翻新項目，昨日命名為VICTORIA COAST，並擬於9月初上載售樓說明書及開放現樓示範單位，預計下月以招標形式推售。

提供118伙 全部逾千呎單位

華懋銷售總監封海倫表示，項目銷售工作一切準備就緒，價錢將參考南區附近一手新盤。項目由兩座住宅組成，提供118伙；每座各設30層，一層兩戶，戶型涵蓋兩房至3房單位，實用面積1356至1367方呎，兩房、3房比例各佔一半，並設服務電梯連接單位工作間。

值得一提，全數單位享南區海景，車位比例超過1比1，不設特色戶。發展商稱斥6億元與國際級建築設計團隊MAKE ARCHITECTS合作，以新樓標準改造物業，翻新物業外牆、住宅內籠及會所等設施。

薈鳴最快下周上樓書

另外，樓花期約21個月的宏安地產（1243）黃大仙鳴鳳街項目，昨公布項目命名為「薈鳴」，提供約230伙，最快下周上載樓書。宏安地產執行董事程德韻表示，同系觀塘定業街、黃大仙飛鳳街兩個項目，預計今明兩年推出，預期可為東九社區帶來更多協同效應。宏安地產營業及市務部高級經理陳永盟指，薈鳴步行約4分鐘可達港鐵黃大仙站，再乘搭兩站到啟德站。

綜合市場消息，本月至今整體一手成交累積錄約1200宗成交，近日接連錄得大額買賣，其中新地旗下已屆現樓多時的九龍站豪宅天璽，最新售出皇鑽璽78樓B室（第21座3區），屬實用面積1118方呎4房間隔，以6028萬元成交（不連車位）、實呎53,918元，買家成交期180日，為項目3個月來首宗一手成交。

已屆現樓、信置（0083）及會德豐等的西南九龍長沙灣維港滙II，最新售出第1座7樓A室，實用面積1536方呎，4房雙套間隔，成交價高見5000萬元，實呎32,552元。

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