moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

美聯虧轉盈 半年賺3906萬 黃建業憂港失優勢籲撤辣

【明報專訊】雖然近月樓市回落，但美聯集團（1200）公布，截至今年6月底止，集團轉虧為盈，中期股東應佔溢利3905.9萬元，去年同期虧損2.32億元，每股盈利5.45仙，不派息。不過，美聯集團主席黃建業表示，首季旺市屬曇花一現，香港優勢將逐漸「煙消雲散」，政府撤辣已刻不容緩。

該集團指，期內業績轉虧為盈，主要由於集團本港之市佔率上升，以及集團致力於香港及內地精簡業務，期內集團收入23.54億元，按年增加37.24%。截至今年6月底止，集團聘用5362名全職僱員，按年減少343人或6.01%，其中4606名為營業代理。

黃建業表示，上半年樓市表現較預期差，首季旺市屬曇花一現，反映經濟引擎失速，通關「紅利」迅速耗盡，復蘇動力減弱，令香港優勢將逐漸「煙消雲散」，樓市高位回落，預測全年樓價升幅「捧蛋」，重返2017年即6年前的水平，料蝕讓個案攀升。他指，辣招已經過時，撤辣刻不容緩，更提出多項建議救港經濟，呼籲立即全面減稅，包括減收利得稅、樓股印花稅，大力發展具本港獨特優勢的行業，吸引移民及外資，盼能刺激經濟。

美聯副主席黃靜怡亦指，今年整體每月平均9.1個代理爭奪一張住宅單，為有紀錄以來的次高，高租金蠶食盈利，代理租舖不時受到「不平等待遇 」，集團須時刻檢討租金政策，以減低租金開支為首要目標。

中原施俊嶸：不宜過分睇淡後市

另中原集團亦公布，上半年佣金收益51.73億元，較去年同期增長21%，其中中原地產香港佣金上半年收益19.19億元，較去年同期增加26%，料稅後盈利1.6億元。中原集團行政總裁施俊嶸表示，次季整體成交量下跌，但市場剛性需求不減，部分買家對後市較為觀望，相信購買力會陸續釋放，對後市不宜過分睇淡。他又指，有見近期發展商紛減價吸客，且成效顯著，8月份一手成交已突破1000宗，相信一手交投轉旺有助帶動市場整體氣氛。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款