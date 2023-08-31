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城市規劃師陳達材：汲取啟德教訓 須妥善發展北都

【明報專訊】本月初啟德郵輪碼頭曾經有數千旅客抵達後需要大排長龍、等候多時才有巴士及的士接載成為城中熱話，郵輪碼頭內店舖空置率高企亦屬焦點。達材都市規劃顧問執行董事陳達材在專訪中表示，參考外國郵輪碼頭的經驗，旅客甚少在碼頭內餐飲或購物，亦甚少使用私家車往來碼頭及目的地，故此啟德郵輪碼頭目前設有大型商場及眾多泊車位，反映規劃出現問題，這亦是啟德新發展區規劃不當的另一例證。在1980年代曾任職政府新界拓展署（New Territories Development Department, NTDD）、參與規劃沙田新市鎮發展的他認為，汲取啟德教訓，港府日後發展北部都會區時，應該成立類似當年NTDD的特定機構，提高規劃水平及執行效率。

陳達材認為，啟德新發展區前臨維多利亞港，背靠飛鵝山，是本港地理位置上最有發展潛力的地區之一，但該發展區近年一直被指規劃不當，令他感到十分可惜。以啟德郵輪碼頭為例，有坐郵輪環遊世界經驗的他指出，外國的郵輪碼頭一般比較偏遠，並非位於市中心，雖然他不反對在啟德興建郵輪碼頭，但目前啟德郵輪碼頭似乎面積過大、設施過多，結果很多設施使用率不高，造成浪費。

郵輪碼頭商場過大 車位過多

資料顯示，啟德郵輪碼頭商場佔地面積約5600平方米，另提供112個時租私家車泊車位和5個時租電單車泊車位。陳達材表示：「郵輪碼頭是否需要這麼大的商場？如果你有坐郵輪經驗的話，便知道旅客落船後甚少在碼頭內餐飲，原因是他們在郵輪上已可享用豐富食物，所以一般不會光顧碼頭內的餐廳，而且旅客在碼頭落船後，便好似賭客去馬場一樣，賭客去馬場只有賭馬一個目的，甚少在馬場附近購物，最重要是附近有公共交通工具可以方便離開，這樣的話，這麼多商場面積及私家車泊車位便有些浪費」。

陳達材過去已曾指出，啟德新發展區規劃不當而衍生很多問題，啟德跑道區便是明顯的失敗例子：「目前啟德跑道區的情况很糟糕，不單附近交通及生活配套不足，而且跑道上高樓大廈形成屏風樓，這好像一道牆，遮擋九龍灣至觀塘現有物業視線。我聽聞按原先的規劃啟德跑道區物業只是20層高，後來才增加高度，原因是政府希望增加賣地收入，政府看着地價來規劃便會出現這些問題了。」

啟德跑道區住宅密度過高

近月啟德跑道區新盤銷售明顯並不理想，在是次專訪中，陳達材進一步解釋有關規劃有何問題：「跑道區住宅明顯太密，一個建築群不只要考慮本身住客望出去的風景，也要考慮外界對建築群的觀感，要人家看得舒服，若太密集便破壞了景觀」。他續說，啟德跑道區交通配套欠佳，是另一眾所周知仍然未能解決的問題。

陳達材表示，在啟德體育園明年完工後，啟德新發展區內已規劃的大型基建便接近全數落成，向前望的話，他認為除了可盡量優化區內配套外，更重要的是，另一規模更大的新發展區──北部都會區須汲取上述規劃失誤的教訓，在規劃及發展上做得更好。

政府於2021年10月公布《北部都會區發展策略》提出發展300平方公里、涉及近三成本港土地的北部都會區，目標是要帶動本港經濟及創科發展、增加房屋供應，同時制訂及實施保育政策。政府今年6月亦公布北部都會區諮詢委員會轄下4個小組委員會的組成，分別為規劃、土地及環境保育小組委員會、產業發展小組委員會、運輸及其他基建設施小組委員會，以及推廣及公眾參與小組委員會。

40年前拓展署發展新市鎮 如項目經理效率高

1973年畢業於中文大學地理系的陳達材，之後再取得城市規劃碩士，於1977年至1990年曾在港英政府任職，包括出任NTDD城市規劃師，當年NTDD負責新界土地發展及規劃，NTDD之下有沙田及屯門等多個分區拓展署，而他在1984至1988年期間派駐到沙田拓展署，參與規劃及發展沙田新市鎮。

陳達材回憶，當年NTDD及旗下分區拓展署每年獲政府撥出財政預算，有本身的財政部，相等於一個項目經理（project manager），負責項目招標，內部直接聘用多名城市規劃師、工程師、建築師及園境師等專業人士，制定方案後可迅速拍板，工程因此亦可快速上馬，效率很高，陳達材表示：「我自己的親身經驗是，在加入NTDD前亦曾在市區負責政府城市規劃工作，當年寫一張備忘便條（memo）到其他部門，該部門兩個月後才收到，再隔兩個月後才回覆；在NTDD便不同，我作為城市規劃師，同一辦公室內有眾多工程師等其他專業人士一起工作，有什麼問題可以隨時問清楚，他們亦會迅速回覆及拍板，這樣的話，大家便會協調（coordinate）得比較好，所以沙田當年在交通、道路、環境、環保等各方面都規劃得宜，至今也比較宜居，故在本港18區中人口最多」。

明報記者 葉創成

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