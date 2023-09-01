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好運1房辣稅鬆綁468萬沽 3年實蝕25%

【明報專訊】近期蝕讓成交有回升之勢。沙田好運中心有業主看淡後市，額印鬆綁後放盤，減價兩成後蝕讓離場。此外，個別老牌豪宅亦低價沽出，大潭浪琴園2房戶以1950萬元售出，無論呎價及成交額均見屋苑同類7年新低，5年間貶值逾兩成。

美聯分行營業經理鄧浩賢表示，好運中心A1座松林閣中層E室成交，實用面積348方呎，1房間隔，望內園景，業主看淡後市，額印鬆綁後以590萬元放售，吸引3組買家「爭盤」，終獲首置家庭客議價122萬元或兩成，以468萬元承接，實呎13,448元。原業主2020年595萬元購入，持貨約3年，帳蝕約127萬元或21%，若連使費計料實蝕逾156萬元或25%。

浪琴園兩房1950萬沽

5年貶值兩成

老牌豪宅浪琴園亦不敵跌市頹勢。美聯物首席區域營業董事方富義稱，浪琴園1座高層B室，連一個車位，實用面積1077方呎，兩房間隔，望海景，以1950萬元售出，實呎18,106元。若以同類單位計，呎價及金額均為屋苑近7年新低。原業主2018年6月約2460萬元購入，及後曾進行內部轉讓，5年貶值510萬元或逾兩成。資料顯示，屋苑對上一宗同類單位成交為今年3月，當時一個1座高層B室戶，實用面積約1077方呎，以約2380萬元成交，故是次交易亦較約5個月前同類低約430萬元或約18%。

新都城3房828萬沽

24年升1.5倍

將軍澳新都城罕錄一手業主沽貨勁賺離場個案。美聯物業分行區域經理黃少明表示，新都城三期都會豪庭3座低層H室，實用面積631方呎，屬3房1套間隔。據悉，單位於7月中以900萬放售，因市况疲弱，期內下調叫價至856萬元，新近累減8%，以828萬元易手，實呎13,122元。原業主於1999年4月以325.1萬元一手購入上述單位，持貨約24年，帳面獲利約502.9萬元，單位升值逾1.5倍。

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