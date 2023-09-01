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內地生3.6萬破頂價租名城3房 較舊租升16%

【明報專訊】暑假完結，大部分租盤已被吸納，業主叫價能力大幅提升，大圍名城一個3房大宅，以月租3.6萬元獲內地生承租。中原高級分行經理劉國龍表示，名城1期2座低層北翼C室，實用842方呎，3房連套房間隔，零議價以月租3.6萬元租出，實用呎租42.8元，月租創屋苑同類單位新高，較對上2021年租約月租3.1萬元高出5000元或16%。

租客為3名內地女生，在新學年將於本港升學，經網上睇樓後，於簽約前一天才前往睇樓，以先付一年租金涉約43.2萬元承租。業主2011年926萬元一手購入，租金回報約4.7厘。劉國龍表示，名城上月錄約28宗租賃成交，較7月份全月40宗少12宗或30%，因租盤極為短缺，交投回落的同時，租金則大幅上調。

維港滙複式月租10萬 屋苑新高

另信置（0083）等發展的西南九龍長沙灣維港滙各期均已進入交樓程序，其中維港滙III 1A座頂層複式戶，實用面積1474方呎，連349方呎平台及322方呎天台，4房連雙套房間隔，以10萬元租出，實用呎租約68元，租金及呎租均創屋苑新高。業主2021年6633萬元一手購入，租金回報約1.8厘。

值得留意，業主當時以公司名義購入，需付樓價30%買家印花稅及雙倍印花稅，即涉約1990萬元，若連其他稅務開支，總購入成本約8623萬元，令租金回報回落至1.4厘。維港滙自7月起錄得預租後，8月錄約54宗租務成交，連續兩個月錄逾50宗水平。

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