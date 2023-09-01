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AIRSIDE商場下月底試業

【明報專訊】啟德一帶將有多個商業項目相繼落成，其中南豐宣布，旗下面積達70萬方呎的AIRSIDE購物商場，將於本月28日正式展開第一階段試業，商場將會以「Up in AIRSIDE」為主題舉辦圍繞航空及飛行的大型開幕活動，配合主題，開幕活動將貫穿商場不同空間，結合小型飛機展示、沉浸式模擬飛行體驗及工作坊，呈獻「飛」一般之旅。

新城市廣場恐龍公園下月開幕

另中秋佳節將至，各商場亦舉行不同主題活動，新地（0016）旗下旺角MOKO新世紀廣場、元朗YOHO MALL形點及葵芳新都會廣場，特別打造主題夜遊市集，其中YOHO MALL於中秋節將在地下露天廣場與「香港拯救貓狗協會」聯合舉辦「中秋寵物市集」，而室內位置則聯乘商戶舉行「Shibanban微笑柴犬寵物中秋市集」，各個市集均包含不少自家品牌及原創的寵物相關或應節產品。

新地代理租務部總經理周淑雯表示，適逢今年中秋節連國慶周末4天，透過推廣活動令顧客感受節日氣氛，整個推廣活動斥資逾500萬元，預計刺激跨區顧客，有望帶動商場整體人流及生意額均會有10%及15%的增幅。同系沙田新城市廣場則於下月開放3.5萬方呎戶外恐龍公園 Dino Park，公園內設26米高、7米長暴龍大冒險，當中包括飛索、歷奇繩網、動感韆鞦等多達14項遊玩設施，恐龍迷可在這個大型戶外綜合式遊樂場內挑戰臂力、眼力、平衡力、協調力及膽量。

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