新盤8月50宗撻訂增逾倍 8個月高 星凱‧堤岸佔26伙 部分新盤買家購入一周後即撻

明報記者

雖然8月新盤交投市况重現活躍，全月共錄約1200宗，創今年3月錄約2130宗後的5個月新高，惟同期錄得的新盤買家取消交易撻訂個案，亦高達約50宗，除比7月全月錄約20宗大增1.5倍外，亦屬8個月來按月新高。翻查資料，2021年8月曾錄得約80宗新盤取消交易及撻訂，為爆疫後最嚴峻月份。至於上月50宗新盤買家取消交易撻訂個案，涉及的殺訂總金額估計超過3800萬元。

多個新盤入伙 買家趕上會

值得留意，上月新盤撻訂個案，其中10宗的買家，估計是於購入單位後約一周後撻訂，即佔全部50宗取消交易撻訂個案的20%。此類快速撻訂個案，包括鷹君（0041）大埔白石角現樓豪宅朗濤，屋苑一個實用面積1723方呎4房海景戶，原於8月中以4186.89萬元、實呎2.43萬元售出，但買家約於一周後撻訂離場，估計遭沒收5%訂金涉約209萬元。此外，早前大開紅盤的長實（1113）油塘親海駅系列，共錄得7宗撻訂，單位屬1房至3房戶型，相關買家均是於購入單位約一周後撻訂離場，7宗個案共涉殺訂總金額，估計約356萬元。

至於8月最矚目新盤買家撻大訂個案，為中洲置業旗下近期入伙的火炭星凱．堤岸，連環錄得26宗撻大訂， 相關單位原於2021年開售樓花時以523萬至1692萬餘元售出、涉總成交金額約2.6億元，買家當時均採建築期付款，如以發展商每宗沒收10%訂金計，涉殺訂額料約2600萬元。由於物業已屆現樓，買家必須上會，估計相關買家是因為財務狀况未能完成交易，因而決定離場。

業界：加息超預期 料業主失預算棄購

事實上，同樣於近期已屆現樓的會德豐地產啟德MONACO，內房遠洋（3377）的旺角千望，恒地（0012）西半山堅道CAINE HILL，均錄得早前採建築期付款買家，於物業屆現樓時撻大訂離場。

對8月新盤撻訂出現上升勢頭，利嘉閣地產研究部主管陳海潮認為，今年經濟和樓市復蘇進度未如預期，加上今年加息的速度、幅度比市場原本預期為快和大，部分一手新盤買家或失去方寸，而息口短期內估計未有回落迹象，加上後市未明朗，因而令8月新盤撻訂個案增加。綜觀今年1月至8月，主要新盤合共錄約170宗取消交易或撻訂，比2022年同期，即第五波疫情大爆發時錄約272宗，減少約37.5%。