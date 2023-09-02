鄧成波家族4000萬沽荃灣工廈 4年蝕一成

【明報專訊】已故「舖王」鄧成波的家族成員，繼早前以8000萬元沽出淺水灣麗景園單位後，最新再沽出荃灣工廈地廠。市場消息指，荃灣橫龍街49至53號華隆工業大廈地下A室，面積約4900方呎，連租約以4000萬元易手，呎價8163元。據悉，地廠現已租出，月租7.6萬元，租金回報約2.3厘。原業主為新發企業有限公司，公司董事為鄧成波四子鄧耀邦的太太劉綺婷，該公司2019年2月4500萬元購入，持貨逾4年，帳面蝕讓500萬元或11%。