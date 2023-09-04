本月6新盤擬出擊 涉4153伙 聚焦新界西北 凱和山料撼YOHO WEST

明報記者 林可為

業界：料延續低價搶灘 成交維持千宗

綜合市場資訊，有機會於本月出擊的6個全新住宅盤，九龍佔3個、新界佔兩個、港島佔1個（見表）；若按地區劃分，以新界西北區兩盤所涉2086伙，佔最多；其次為九龍，3個新盤分別位處啟德跑道區和黃大仙，涉1949伙；而新供應向來最少的港島，為華懋南區薄扶林域多利道VICTORIA COAST，料短期上載樓書及開放現樓示範單位，提供118伙。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，8月新盤交投市况回暖，預計發展商於9月開盤，會繼續以具市場競爭力的價錢、甚至略低於同區二手價搶灘，原因是經濟復蘇進程未如預期，新盤定價不能太進取。他續指，由於天水圍、屯門掃管笏兩個大型新盤，有機會於本月登場，料9月整體一手成交量可維持1000宗水平。

陳永傑指，目前經濟情况欠佳，業界皆期望港府，能於9月推出提振經濟新措施，而「救經濟就等同救樓市」。

至於上述天水圍、屯門掃管笏兩大新盤，焦點為新地旗下天水圍天榮站YOHO WEST第1期，提供1393伙單位，發展商暫未透露單位具體實用面積，只表示戶型種類多元化，項目預計關鍵日期為明年9月，樓花期長約13個月。

新地副董事總經理雷霆預告，YOHO WEST的樓書、示範單位的準備工作已進入最後階段，9月若可獲批預售樓花同意書就會出擊。

與此同時，路勁牽頭發展的屯門掃管笏管翠路凱和山，亦擬本月登場，估計短期內將上載樓書。提供693伙的凱和山，包括4座住宅大樓，戶型包括開放式至4房戶，以及特色戶，另設14間洋房；項目主打兩房戶、佔單位總數約四成或200餘伙，單位樓層高度約3.15米至3.5米。凱和山的關鍵日期為明年6月，樓花期長約10個月。

啟德海灣維港．雙鑽伺機推出

九龍方面，啟德跑道區預料為主要戰場；由嘉華（0173）、會德豐和中海外（0688）合作、已獲批預售樓花的啟德海灣，首階段開售的單位涉1017伙，標準戶涵蓋1房至3房間隔，其中以兩房單位作主打。

至於中海外獨資發展的維港．雙鑽，同樣早前已獲批預售樓花同意書；維港．雙鑽由兩幢住宅大樓組成，提供702伙，料2025年第一季落成。

可留意是，上述兩個啟德跑道區全新盤，早於今年上半年已開展宣傳推廣。

VICTORIA COAST 南區海景作招徠

至於港島，華懋早前預告，集團旗下域多利道VICTORIA COAST的銷售工作準備就緒；項目由兩座組成提供118伙，戶型涵蓋兩房至3房單位，實用面積1356至1367方呎，兩房、3房比例約各佔一半，項目賣點是大部分單位均享南區海景，將以招標形式推售。