興勝放售AUSTINE PLACE商場 意向價逾2億

美聯旺舖高級營業董事劉啟聰稱獲委託代理佐敦官涌街38號THE AUSTINE PLACE地下及一樓租售，商舖總面積12,270方呎，以意向售價2.2億元計，意向呎價約1.79萬元；發展商同時擬放租，意向租金75萬元，即意向呎租約61元。

涉樓面1.2萬呎 比年初意向減價三成

翻查資料，發展商今年3月曾放售上述商場，當時叫價3.2億元；換言之，最新叫價相較半年前，低1億元或約31%。可留意是，項目於2017年曾租予貴族私立學校凱莉山，首3年月租分別為26萬、28萬及32萬元。上述THE AUSTINE PLACE位於佐敦官涌街38號，在2014年落成，住宅單位已經悉數售罄；發展商興勝創建一直持有基座商場收租，基座商場共兩層，全屬商舖用途，地下更設獨立入口大堂設有專屬電梯和樓梯直達一樓。

放租意向價75萬元 呎租61元

另外，第一太平戴維斯（香港）獲委任代理出售荃灣海盛路有線電視大廈30樓一籃子單位，以及元朗青山公路元朗段65至67號豪景商業大廈1 至3樓，物業部分連租約出售。翻查資料，相關物業的業主為恒和珠寶集團（0513）或相關人士。

恒和珠寶放售荃灣元朗一籃子物業

上述荃灣有線電視大廈30樓一籃子單位，享山景，包括9個單位，面積約1380至3418方呎，總建築面積約20,966方呎；可個別單位獨立洽購，意向呎價約4300至4500元。物業與港鐵荃灣西站及巴士總站，大型屋苑海之戀、全城匯、柏傲灣等均甚為接近。

至於元朗豪景商業大廈1至3樓，屬區內罕有樓上舖，鄰近元朗大馬路及大棠路交界，距離元朗西鐵站約6分鐘步程；物業每層面積約2286方呎，合共面積約6858方呎，意向呎價約1萬至1.2萬元，個別樓層可單獨連租約出售，現為宗教、美容及醫療團體承租，回報穩定。是次物業可連大廈外牆業權出售，外牆正向大馬路及大棠路輕鐵月台。第一太平戴維斯九龍商業銷售部高級物業顧問楊樂恆稱是次出售物業的呎價均略低於市價，甚具發展潛力。