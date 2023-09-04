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9月首個周末 十大屋苑僅3成交

【明報專訊】受超強颱風「蘇拉」襲港、天氣惡化影響，9月份首個周末只錄零星二手交投；綜合中原、美聯兩大龍頭代理統計，十大指標屋苑過去兩日僅錄約3宗成交，而且屬連續18周、即約4個月連續錄個位數字成交，零成交屋苑達8個，只有沙田第一城、荔枝角美孚新邨分別錄得兩宗及1宗成交。

8大屋苑過去兩日「吞蛋」

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，因颱風影響，大部分周末預約睇樓取消，即使颱風漸遠，市民仍忙於善後，加上近期缺乏利好消息，買家入市意欲仍低企。另美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明指，近月一手交投轉熾熱，除搶去二手購買力，部分二手準買家亦先行觀望，加上颱風打亂買家睇樓計劃，影響周末二手交投表現。

第一城3房減價14%後790萬沽

成交方面，新近錄得兩宗成交的沙田第一城，不乏減價成交；中原資深分區營業經理陳廸豪表示，沙田第一城新錄第25座中層B室易手，實用面積688方呎，屬3房間隔，原業主叫價920萬元，獲同區換樓客即睇即買，並即時議價至790萬元成交，即累減130萬元或14%，實呎11,483元。

陳補充，上述單位原業主放盤已一段時間，見屋苑同類單位新近以779萬元售出、實呎11,323元，因擔心後市轉差，所以願意減價沽貨離場；而原業主於2004年4月以298萬元買入，持貨19年，帳面賺492萬元或1.7倍。

另外，美孚新邨新錄「遺產貨」成交；香港置業高級首席聯席董事吳志輝指出，單位為第5期蘭秀道16號低層D室，實用面積555方呎，兩房間隔，望內街景連基本裝修，原業主叫價680萬元放售，獲上車客洽談，減價92萬元或14%後，以588萬元成交，實呎10,595元，成交價低於市價約5%，惟原業主早於1976年以12.7萬元一手購入，單位47年間升值逾575萬元或逾45倍。

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