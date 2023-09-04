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財團擬西貢沙下建168伙遇反對聲

【明報專訊】發展商積極進行改劃土地，以配合特區政府增加房屋供應，早前有財團向城規會申請，將西貢沙下一幅約13.66萬方呎的鄉村式發展用地，申請改作住宅，計劃興建168個低密度住宅；項目早前截收發展意見書，城規會共收到320份意見書，當中約一成意見是反對或中立，當中包括中華煤氣（0003）

意見指建住宅帶來排污問題

中華煤氣方先生就項目提交意見，指該公司在相關申請範圍邊界，即惠民路與沙下路交界處設有高壓管道，建議申請者重新考慮改劃範圍。

與此同時，亦建議申請人作出風險評估，並找出潛在風險，並採取合適的紓解措施，同時亦建議申請人在規劃設計階段，與中華煤氣一同磋商，以提供防護措施。

另一方面，「關注西貢規劃陣線」發表意見指，相關改劃違反鄉村地帶的規劃意向，指鄉村發展不應興建9至10層高的建築物，若計劃獲得批核，恐將來會成為不良先例，令公眾誤解鄉村發展地帶可隨意修改。

上述團體又指，在區內額外興建168個住宅單位，加重西貢二級污水處理廠負擔，亦增加西貢市中心渠務風險和維修負擔，更對西貢內海的水質，帶來負面環境影響。

至於贊成意見指，改劃新土地可令荒廢的土地更有效運用、可增加房屋供應，同時改劃土地或涉及補地價，亦能增加特區政府的庫房收入。

贊成意見：有效運用土地 增房屋供應

資料顯示，上述申請地點位於西貢沙下丈量約份第221約多個地段及毗連政府土地，位於區內打卡熱點WM酒店旁，前臨西貢海，地盤面積約13.66萬方呎，申請人擬以不多於1.5倍地積比率發展，計劃興建3幢3至10層高住宅大廈及14幢洋房，料提供168個住宅，另設1幢兩層高會所，總樓面約20.37萬方呎。

另外，申請人亦指出，申請地點已被規劃作為鄉村式發展地帶接近18年，一直未有作任何屋宇規劃申請，浪費了土地資源。

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