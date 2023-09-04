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傲華坐落筲箕灣「食街」 迅步到港鐵

【明報專訊】位於筲箕灣的單幢新盤傲華，是協成行繼2014年推出遠晴後，在同區發展的第二個住宅項目。傲華位處「食街」東大街、鄰近港鐵筲箕灣站，生活配套成熟為該盤一大賣點；項目主打迷你戶，適合單身貴族或投資客收租。

明報記者 容婌維

攝影 李紹昌

屬單幢項目的傲華，提供156伙，位處本港其中一條著名「食街」筲箕灣東大街；區內食肆林立、各式美食近在咫尺，區內同時開設不少民生小店，亦鄰近筲箕灣街市，生活配套齊全。筲箕灣對外交通完善，從傲華步行到筲箕灣站僅需數分鐘，乘港鐵前往東九龍、港島傳統核心區，車程料均在半小時內；而前往鰂魚涌大古坊商廈群，只需約6至8分鐘。

提供156伙 採開放式至兩房間隔

除港鐵外，筲箕灣巴士總站，設多條巴士線連接港島、九龍各區。若時間充裕，更可選擇以電車接駁港島北岸各區、慢活一番。

傲華的標準單位，實用面積介乎211至456方呎，屬開放式至兩房戶，主打1房戶、佔72伙或約46%。今次介紹的1房連裝修示範單位，以18樓E室為藍本，實用面積324方呎，屬無改動示範單位。

廚櫃提供3款顏色供買家選擇

單位睡房、廳區以一面電視牆作分隔，牆身左、右兩邊設趟門，設計師分別將兩個空間，劃分成衣帽間及睡房。值得留意是，全盤只有這一伙，採上述「雙趟門」開則並連裝修出售，一般的1房戶，睡房只設一扇掩門，睡房門正對開放式廚房。

此外，在示範單位內，設計師將廚房旁的空間設為廳區一部分，放置梳化後仍具相當走活動空間，惟若加設飯桌後，相信活動空間將變得有限。

不同人喜歡的家居設計風格也不同，為配合不同買家的口味。協成行是次推出「廚櫃優惠」，讓買家自選廚櫃顏色，選項包括「現代簡約白」、「經典北歐灰」，及「時尚型格綠」，以打造不同家居風格。

廚房家電以法德品牌為主

除為買家提供自訂廚櫃設計外，發展商在交樓配套上亦見心思。單位交樓標準預設收納櫃，下層可充當鞋櫃，櫃內預設紫外線殺菌燈；廚房家電配套方面，採用De Dietrich、Miele等法國、德國知名品牌。

可留意是，項目不設煤氣供應管道，意味不能明火煮食，或使用煤氣熱水爐。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

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