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河畔交投疏落 呎價低見1.6萬

【明報專訊】新界區上車屋苑的樓價升勢一度相當凌厲，惟近年受加息陰霾、新供應增加影響，近日樓價可謂掉頭回落；沙田上車屋苑河畔花園，於旺市期間的平均實呎曾超越2萬元水平，但其後成交價隨大市低走，近月交投亦見疏落，連續兩個月均只有約1宗買賣成交，平均實呎約1.6萬元，而8月截至30日唯一成交，更屬蝕讓。

明報記者 歐陽慧恩

美聯首席聯席區域經理鄧嘉瑋指，河畔花園8月錄得E座高層8室成交，實用面積242方呎1房間隔，以398.5萬元易手、實呎16467元；原業主2020年458萬元購入，帳面蝕讓59.5萬元或約13%，連使費料實蝕80萬元或17%。

1房業主持貨3年 料蝕近兩成

市區屋苑方面，高價物業亦不乏低價或蝕讓；市場消息指，九龍站漾日居第2座高層F室，實用面積794方呎3房間隔，以1580萬元易手、實呎19899元。

原業主2018年以1995萬元購入，帳面蝕415萬元或約21%，連使費實蝕約525萬元或26%，料為屋苑約3年來蝕幅最大成交。

漾日居3房業主損手26% 屋苑3年最勁

美聯高級區域營業董事彭文浩表示，油麻地御金．國峯第1座中層A室，實用面積1132方呎4房間隔、望海景，以1950萬元易手，料低市價10%、實呎17226元；原業主具內地背景，2012年2378萬元一手購入，連使費料實蝕約550萬元或23%。

翻查資料，單位對上3層同類第1座中層A室，2021年高峰期曾以2700萬元易手，意味上述價錢比當時低750萬元或28%。

另市場消息指，淺水灣老牌豪宅麗景園高層單位，實用面積2576方呎4房雙套設計，減價2000萬元或兩成後，以8000萬元易手、實呎31056元；原業主為已故「舖王」鄧成波，2016年斥7038萬元連雙車位購入，後成遺產盤，並於去年底轉由其兒子鄧耀昇及鄧耀文持有，物業帳面升值962萬元或14%。

「舖王」家族8000萬沽售麗景園4房

另資料顯示，已故富豪「的士招」招友全早於1988年購入的薄扶林碧瑤灣第20座中層C室，實用面積1363方呎3房間隔，新近以2225萬元售出、實呎16324元；招氏當年以190萬元購入，其後成為「遺產盤」，現成交價比當年升值2035萬元或約11倍。

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