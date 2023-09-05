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映築均呎1.7萬加推 個別低去年15% 市建局17伙開價 1房539萬入場

【明報專訊】踏入9月，有近月入伙樓盤，以低於去年首輪開售價加推餘貨。恒地（0012）及市建局合作、已屆現樓的長沙灣映築，昨日突擊上載全新7號價單，推出17伙由市建局持有的低層單位，平均實呎17,470元，新價單與去年初推出價單的最大分別，是不再提供任何折扣（去年提供最高5%折扣），而個別單位呎價比去年售出的同類單位低約15%（見表）。據悉，今批單位將向公眾發售，即不只限於售予區內重建戶。

明報記者 管龍欣

近月入伙的映築，去年1月起開售，至今累售約258伙，佔單位總數337伙近八成，套現約19.3億元。項目昨由市建局加推17伙，位處5樓及6樓低層，實用面積323至512方呎，涵蓋1房至兩房戶，並無提供折扣，價單售價538.96萬至926.11萬元，實呎則介乎16,575至18,088元，整批均呎17,470元。

據悉單位不限售予重建戶

映築去年1月首推折實均呎21,379元，即今批新推單位均呎低約18%。以今次新推的6樓C室為例，屬實用面積323方呎1房戶，售價553.43萬元，呎價17,134元，相對同一柱對上一層、去年初售出的7樓D室（實用面積322方呎兩房戶） 的成交價647.36萬元，實呎20,104元，以呎價計低約15%。

近期涉市建局的減價盤，為與麗展（0488）合作的觀塘Bal Residence，上月在最高折扣保持不變下，將26伙1房戶的價單定價調減6%至10%；據悉，該批減價單位由麗展持有。

ONE SOHO擬增專才付款計劃

另市建局與信置（0083）、莊士機構（0367）合作的旺角ONE SOHO已屆現樓，信置執行董事田兆源指出，項目已有逾百伙完成收樓，擬本月中公布新價單，並增設與專才相關的新付款方法，短期內開放全新1房現樓示範單位。項目2021年中推出至今累售191伙，平均實呎2.38萬元，套現13.6億元。

長實（1113）沙田九肚名日‧九肚山，新錄5個月來首宗一手成交，售出21號屋，實用面積891方呎，3房間隔連花園和天台，成交價2038萬元，實呎22,873元，買家成交期180日。

另本報統計，繼8月主要新盤累錄約50宗取消交易或撻訂後，踏入9月，新地（0016）南昌站匯璽系列，據成交紀錄冊顯示，星鑽匯6樓實用面積1663方呎A室、3房雙套戶，原於5月以4000萬元售出，買家新近撻訂，料遭沒收5%訂金涉約200萬元；單位曾於2019年9月以逾3848萬元售出，買家去年6月撻訂，發展商其後重推，惟新買家亦撻訂離場。

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