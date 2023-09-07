科學園公司3.2萬租海鑽3房戶 開學後內地生租樓潮稍退 公司客接力

中原地產副分區營業經理徐家倫表示，天賦海灣3期海鑽錄得本月首宗租賃，單位為6座中層A室，實用面積1035方呎、3房連套房及儲物房間隔，議價後以3.2萬元租出，實用呎租31元，租客為科學園公司客，租入單位予員工自用。業主2018年約1705萬元購入，租金回報約2.3厘。

內地專才2.55萬租

ONE HOMANTIN兩房

另外，內地專才續搶高本港住宅租金。美聯高級分區營業經理馬兆鋒表示，ONE HOMANTIN租盤短缺，有內地「高才通」不惜搶高500元，承租屋苑兩房單位，有關單位為5座低層B室，實用495方呎，兩房間隔，獲內地「高才通」人士承租。據悉，單位原叫租2.5萬元，由於市場租盤不多，最終搶高500元租出，每月租金達2.55萬元，實用呎租約52元。業主2021年2月1010萬元購入，租金回報約3厘。

利嘉閣首席聯席董事林俊傑指出，鰂魚涌太古城高山台天山閣高層F室，實用536方呎，兩房間隔，由從事保險業的租客租用，月租2.3萬元，實用呎租約43元。業主2015年850萬元買入，租金回報約3.2厘。另外，美聯高級分區營業經理梁仲維表示，荃灣半新盤全‧城滙6座高層B室，實用801方呎，3房1套間隔，裝修企理，新近以3萬元租出、實用呎租逾37元。業主2017年9月1411萬元一手買入，租金回報約2.55厘。

美聯租金指數首8個月升6% 6年最勁

事實上，政府積極推出措施吸納人才，為本港帶來新增的租住需求，美聯租金走勢圖8月份以實用面積計算的私人住宅平均實呎租報約35.59元，按月升約0.9%，連升7個月，並創自2020年1月後的43個月、即逾3年半新高。美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，若以今年首8個月計算，租金上升約6.1%，創自2017年後6年同期新高（見圖）；而同期美聯樓價指數升約2.5%，即租金表現更較樓價為佳。他又稱，雖然暑假已完結，但因政府積極吸納人才，相信人才持續來港為租務需求帶來支持作用，料今年租金表現將續比樓價為佳。