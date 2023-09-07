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信和奧運站遨凱酒店 住30晚租2.8萬起

【明報專訊】配合經濟復常，部分發展商相繼推出系內酒店房間招租，並推出月租優惠，以便搶吸住宅租賃市場客源。繼萬科香港推出北角春秧街酒店The Stellar招租後，鄰近港鐵奧運站的信和集團旗下西九龍海輝道遨凱酒店，翻新和改善工程完成後，將於本月20日重新開幕，並推出短期及長期住宿優惠，本月20日至12月31日入住，每晚房價約1600元起，而入住30晚的房租由2.8萬元（淨房價）起。

信和表示，是次提供的租期具彈性，除上述日租及月租計劃外，亦可選擇連續入住14晚或21晚，房價每晚分別約1100元、1050元起。遨凱酒店共涉32間房間，提供4款房型，包括高級客房、豪華客房、標準套房及遨凱套房，浴室全部配備浴缸及獨立淋浴間連雨淋式花灑、55吋LED連IPTV互動電視、微波爐及咖啡機。當中標準套房、遨凱套房最大面積分別約710方呎、807方呎，配合3米高樓底，營造出舒適空間感。

新地TOWNPLACE 本舍 開放式戶租1.38萬起

信和又稱，酒店大堂的藝術擺設和走廊，洋溢東方韻味，並放置反映昔日地道面貌的歷史照片。事實上，新地（0016）旗下租賃品牌「TOWNPLACE 本舍」，鄰近港鐵南昌站的TOWNPLACE WEST KOWLOON，早前亦公布提供早鳥優惠，開放式戶型月租由1.38萬元起。

新地表示，項目以「Aparthotel」長短租賃酒店混合模式營運，提供日租、月租或年租；項目提供的843間房，屬開放式至3房戶型，其中開放式戶早鳥入場月租約1.38萬元起。

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