moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

西半山寶峰下周三推4房戶招標

【明報專訊】雖然近日超級豪宅銷情未見突出，不過，已屆現樓、泛海（0129）和資本策略（0497）等合作發展的西半山寶珊道23號寶峰，昨突擊上載樓書。

項目屬單幢式設計，樓高11層，提供16伙，實用面積由3773至7263方呎，採3房3套房至5房5套房設計。

星凱‧堤岸日內更新價單

據銷售安排資料顯示，項目將於下周三推出7樓A室，並於當日上午11時至中午12時招標，屬實用4143方呎4房連儲物室戶型。至於項目面積最大單位為實用7263方呎8樓A室，屬全層特色戶，採5房5套連閱讀室和儲物室間隔。市場消息稱，發展商稍後開放現樓示範單位，予準買家預約參觀，估計將以招標形式發售。

至於中洲置業旗下火炭星凱‧堤岸正部署現樓銷售。中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，項目逾九成已發售的單位完成交樓，日內將更新價單，擬增設優惠吸引優質專才，而早前26伙「撻大訂」單位料短期內不會重推。項目2021年推出至今累沽874伙，套現逾90億元，平均呎價2.03萬元。

至於恒地（0012）紅磡大型重建項目、樓花期長約19個月的必嘉坊3期（GREENWICH），昨上載4號價單，加推28伙，折實均呎19,038元，並敲定本周日（10日）於尖沙嘴美麗華廣場，以先到先得形式推售新價單全數28伙。

是次加推包括27伙分層戶及1伙平台特色戶，實用由212至387方呎，屬開放式至兩房戶，折實價365.13萬至809.82萬元，折實實呎17,223元至23,034元；入場單位為6樓D室，實用面積212方呎，屬開放式戶，折實價365.13萬元，折實實呎17,223元。

此外，同系與市建局合作、已屆現樓的長沙灣映築，日前上載全新7號價單17伙、均呎17,470元，雖未公布最新銷售部署，但昨日新錄一宗高層戶成交，為36樓實用332方呎G室兩房戶，成交價853.89萬元，實呎25,720元。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款