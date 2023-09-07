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新地商場加碼谷夜經濟 下周五起營業至零時

【明報專訊】中秋節及國慶長假期將至，適逢政府復辦國慶煙花匯演，新地（0016）由本月15日（下周五）起，包括周末及大型節日延長多區商場營業時間至零時，以及晚上8時消費200元即可享免費泊車4小時，同時更大派逾千張1元電影票，齊撐夜經濟。新地執行董事馮秀炎表示，國慶煙花匯演復辦，政府牽頭推出多元活動，新地商場將積極回應，以互動購物體驗及多重優惠帶動夜市，期望拉動大灣區即日來回及過夜旅客來港度假。

擬派逾千張1元電影票

馮續稱，觀塘apm有搞夜市經驗，上月底率先試水，延長7日書展至晚上11時，書商生意即時增加5%，效果比預期好；有見及此，集團加碼催谷夜間活動，包括電影首映禮兼夜場睇戲、女團唱跳晚會、主題文化藝術展覽、派對及市集等，盼谷起夜市經濟。

黃金廣場舖呎租低高峰八成

另外，中原（工商舖）商舖部表示，銅鑼灣黃金廣場地下6及7號舖，面積1516方呎，最新以18萬元租出，呎租118元，租客為時裝店。據悉，商舖已交吉約3年，在2017至2020年曾獲六福珠寶租用地下共7個商舖，高峰時月租曾達350萬元，以面積4845方呎計，呎租約722元，即現時呎租較高峰時低84%。

另資料顯示，由金朝陽（0878）或有關人士持有的葵涌昌榮路9至11號同珍工業大廈地下至3樓，面積約3.7萬方呎，新近以1.22億元售出，呎價3290元，較5月放售時意向價1.6億元低3800萬元或24%。金朝陽或有關人士2017年7300萬元購入，現帳賺4900萬元或67%。買家為THE GENERAL OF THE SALVATION ARMY，即國際性的教會及慈善組織救世軍。

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