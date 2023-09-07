moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

李秀恒油塘榮山工廈重建商廈 規劃署不反對

【明報專訊】油塘逐步轉型，發展商配合發展而改劃持有物業。由香港經貿商會會長李秀恒持有的油塘榮山工業大廈，早前向城規會遞交改劃申請，將「綜合發展區」地帶改劃為「商業（1）」地帶，擬重建為一幢33層高的商廈（包括5層地庫），總樓面約54.47萬方呎。有關申請在明日城規會審理，據規劃署文件顯示，擬建商廈與鄰近的景觀及發展並非完全不相容，原則上不反對申請，料可獲「開綠燈」通過。

啟德住宅地明截標 估值45億起

另繼早前荃灣油柑頭首置上車地流標後，啟德2A區2及3號住宅官地於明日截標，可建樓面達99.23萬方呎，料可提供約1,325伙，挾市區及鄰近港鐵宋皇臺站，在交通上佔優勢。美聯測量師行董事林子彬指，近期樓市受經濟環境及不明朗因素拖累，加上早前有地皮流標，打擊發展商競投地皮意欲。林氏又稱，項目有不少發展限制，如需分兩塊地皮發展，亦需興建地下商業街及社區設施，增加一定建築成本及時間，發展商出價亦會反映上述因素及風險，料出價傾向審慎。

據賣地章程，6項社福設施涉及樓最少4.19萬方呎，當中包括嚴重弱智人士宿舍及男童院的興建較大，面積分別1.49萬及逾1.2萬方呎，是面積較大的社福設施，餘下4項社福設施，面積最少介乎1327至6869方呎。綜合市場人士估計，地皮最新估值約44.65億至59.54億，預計每方呎樓面地價介乎4500至6000元。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款