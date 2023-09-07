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新樓管理費高 最重要物有所值

【明報專訊】近年不少新盤管理月費每呎高達5元或以上，個別屯門新盤去年入伙後，現時晚上6點已關閉會所大部分設施，引起住戶不滿，物業管理業監管局可否幫助解決這些問題呢？

無意監管管理費高低問題

物業管理業監管局主席黃江天回應，管理公司收取管理費高低的問題，物業管理業監管局無意就此監管。他表示：「我們的看法是，香港是資本主義社會、一個自由市場，你落街去食米芝蓮餐廳或鄰近的雲吞麵舖，即使可能兩間食肆處同一街道，價錢可以差距很大。同樣道理，作為住宅的消費者，不同住宅有不同配套，新樓往往有很多設施，包括會所、泳池、園林及公共空間，與傳統舊樓是完全不同的，所以市場有不同的定位、不同的設施、不同的樓齡、不同的要求，站在消費者或業主角度來看，最重要是物有所值。這並非物業管理業監管局的職能，而是業主與管理公司商業上的安排。」他認為，假如業主真的不滿意屋苑的管理公司，可團結其他業主，藉業主立案法團去更換管理公司。

至於會所開放時間的問題，黃江天表示，雖然有關住戶亦有權向物業管理業監管局投訴，但他認為，這基本上是溝通的問題，住戶應該藉業主立案法團與管理公司磋商解決。他表示：「管理公司所提供的服務，是根據與業主立案法團所簽訂的合約所制定，而非由管理公司自行決定，例如會所、泳池開放時間，要考慮的不是某一個住戶，而是所有住戶的綜合需要，有些夜放工的住戶覺得會所晚上應該也要開放，但可能更多住戶認為縮減開放時間可以節省電費及人工，這些問題應該由業主交由立案法團與管理公司磋商如何處理。」

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