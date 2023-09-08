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建灝九龍城文曜最快本月推 預告不上樓書價單

【明報專訊】再有市區新盤即將加入戰圈，建灝地產旗下早前命名為文曜的九龍聯合道住宅項目，最快月內推售。發展商指出，因為文曜屬翻新現樓項目，不受一手條例規管，故預告未來不會上載樓書及價單。

屬翻新現樓項目 不受一手條例規管

建灝地產投資及銷售部董事鄭智荣表示，文曜提供多項折扣，包括41名校網折扣2%（買家或親友凡於41校網工作及居住即可享有），以及九龍塘花園城市生活折扣2%，定價待日後公布。鄭補充，項目全盤92伙，翻新費約1.2億元，單位實用面積379至2183方呎，涵蓋1房至4房戶型，當中約52%為2房1套連儲物室間隔，並主打梗廚設計。

翻查一手住宅物業銷售條例，已落成的項目物業數目中有95%，根據租約最少被持有不少於36個月、或項目所有物業根據一份合約售予同一方、或住宅物業售予或要約出售予有聯繫公司等，一概不受上述條例規管，即項目持有方可自由選擇公布樓書及價單與否。另一方面，近期宣布短期內上載樓書、華懋旗下薄扶林域多利道翻新項目VICTORIA COAST，同樣不受上述條例規管，但發展商仍然選擇跟隨新盤慣例，公開項目資料，增加銷售透明度。

星凱更新300多伙價單 增設代繳印花稅

新界新近入伙大型樓盤、中洲置業旗下火炭星凱‧堤岸，昨更新約300多伙售餘單位價單。中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，更新價單後售價不會作任何變動，最高折扣維持13%不變。值得留意，星凱‧堤岸更新價單中增設代繳印花稅的安排，發展商會按樓價向買家提供2.25%至4.25%印花稅優惠。換言之，項目最高折扣13%再加上印花稅優惠，實質最高折扣達17.25%，有關銷售安排最快本周末公布。

[香港地產]

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