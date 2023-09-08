麗港城特色戶1100萬沽 3年實蝕近兩成

【明報專訊】有數年前「FULL PAY」（即毋須承做按揭、一筆過付款買樓）入市的藍田麗港城業主，睇淡後市蝕讓物業。市場消息稱，麗港城37座頂層連天台戶，實用748方呎，3房1套間隔，以1100萬元沽出，實呎14,706元。原業主2020年8月1275萬元購入，當年並未有承做按揭買樓，持貨約3年帳面蝕175萬元或14%，連使費料實蝕約245萬元或19%，為屋苑近半年來最大宗蝕讓成交。
不過，暑假過後，租賃市場仍然表現暢旺。市場消息稱，西南九龍長沙灣維港滙III第1A座頂層A室複式戶，實用1589方呎、連180方呎平台及408方呎天台，屬4房雙套間隔，以11萬元租出、實用呎租近70元，月租及呎租料均創項目新高。業主2021年4月7007.49萬元購入，租金回報約1.9厘。維港滙本月暫累錄8宗租務成交，項目預租至今累積錄約128宗。
此外，東涌再錄內地專才零議價承租個案。中原地產分行經理曹嘉華表示，東涌上月錄約115宗租賃，本月暫約15宗，最新為藍天海岸1座低層G室，實用399方呎，1房間隔，享山景，家具齊全，月租叫價13,800元，放盤3天零議價租出，實用呎租34.6元。租客為機場三跑內地工程專才。業主2020年9月558萬元買入，租金回報約3厘。